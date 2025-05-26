Erciyes Üniversitesi'nde Sağlık İçin El Hijyeni Sempozyumu

Erciyes Üniversitesi'nde Sağlık İçin El Hijyeni Sempozyumu
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Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen 'Temiz Ellerden Temiz Hastanelere' konulu sempozyum, sağlık alanında el ve çevresel hijyenin önemini vurguladı. Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, sempozyumda el hijyeninin başarı hikayelerini paylaştı.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "Temiz Ellerden Temiz Hastanelere" konulu sempozyum düzenlendi.

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyum, Türk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (EKMUD) ve Hastane İnfeksiyonları Derneği (HİDER) tarafından yapıldı.

Sağlık alanında el ve çevresel hijyenin önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen sempozyumda, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç konuşma yaptı.

Kılıç, 2019 yılında hastanenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa Bölgesi'nde düzenlenen El Hijyeni Mükemmeliyet Yarışması'nda birincilik ödülü kazanarak, önemli bir başarıya imza attığını belirtti.

Sempozyuma, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt ile öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Sağlık
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