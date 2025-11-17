Endobronşiyal Ultrasonografi: Akciğer Hastalıklarında Devrim Niteliğinde Tanı Yöntemi

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zafer Aktaş, endobronşiyal ultrasonografinin (EBUS) akciğer hastalıklarının tanısında önemli bir yer tuttuğunu söyleyerek, "Endobronşiyal ultrasonografi, bronkoskopi ile ultrason teknolojisini bir araya getiren ileri bir tanı yöntemidir. Özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere lenfoma, tüberküloz, sarkoidoz ve mediastinal kitlelerin değerlendirilmesinde büyük önem taşır" dedi.

Güven Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Zafer Aktaş, 17 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Aktaş, endobronşiyal ultrasonografinin (EBUS) akciğer hastalıklarının tanısında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Aktaş, "Endobronşiyal ultrasonografi, bronkoskopi ile ultrason teknolojisini bir araya getiren ileri bir tanı yöntemidir. Özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere lenfoma, tüberküloz, sarkoidoz ve mediastinal kitlelerin değerlendirilmesinde büyük önem taşır. Bu yöntemle, cerrahiye gerek kalmadan göğüs boşluğundaki lenf nodları ve kitleler yüksek doğrulukla incelenebilir. EBUS sırasında EBUS skopu ağızdan soluk borusuna ilerletilir ve ucundaki ultrason probu sayesinde bronş duvarının ötesindeki dokular gerçek zamanlı olarak görüntülenir. Bu yöntemin en büyük avantajı, minimal invaziv olmasıdır. Yani ameliyat gerektirmeden, kısa sürede ve güvenli şekilde uygulanabilir. Ayrıca gerçek zamanlı ultrason rehberliği sayesinde biyopsi örnekleri tam doğru bölgeden alınır. EBUS'un sağladığı bu doğruluk, akciğer kanseri tedavisinde en uygun yöntemin belirlenmesine büyük katkı sağlar. Kısacası, erken tanıdan doğru tedavi planına uzanan süreçte, EBUS günümüz göğüs hastalıkları pratiğinde vazgeçilmez bir araçtır. Sonuç olarak EBUS, cerrahiye alternatif, güvenli, konforlu ve etkili bir yöntemdir. Doğru hastada, doğru zamanda uygulandığında hem tanı hem de tedavi sürecinde fark yaratır" diye konuştu.