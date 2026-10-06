Emzirme Haftası'nda GAÜN Hastanesi'nde anne sütü ve emzirme sempozyumu yapıldı

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1-7 Ekim Ulusal Emzirme Haftası dolayısıyla, anne sütünün önemi ve emzirmenin sürdürülebilirliğine dikkat çekmek amacıyla Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Hastanesi'nde sempozyum düzenlendi.

Hastane oditoryumunda düzenlenen sempozyumda, "Anne Sütünün Yenidoğan Dönemindeki Önemi" başlıklı sunumuyla GAÜN Çocuk Hastanesi Neonatoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr Öğr. Üyesi Samet Benli, "Anne ve Bebeğin Sağlıklı Bir Başlangıç Yapmasında Gebelikten Doğum Sonrasına Kadar Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Önemi" başlıklı sunumuyla GAÜN Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çetin, "Emzirmenin Sürdürülebilirliği" başlıklı sunumuyla ise Bebek Dostu Hastane Komite Üyesi ve Emzirme Danışmanı Serhat Karabıkçı katılımcılara bilgi verdi.

Anne sütünün bebek sağlığı açısından taşıdığı önem, gebelik döneminden doğum sonrasına kadar anne ve bebeğe sunulan sağlık hizmetleri ile emzirmenin devamlılığının sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı programda, güncel bilgiler ve uygulamalar paylaşıldı.

Programa Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mikail Özdemir, GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Derya Aydın Şahin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Keskin, Hastane Müdürü Zülfiye Çiftçi, Hemşirelik Hizmetleri ve çok sayıda sağlık çalışanı katılım sağladı.

Sempozyum, emzirmenin anne ve bebek sağlığı üzerindeki önemine ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı