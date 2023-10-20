Elazığ'da Kehribar Taşına Yoğun İlgi

Elazığ'da vatandaşlar, astım, guatr gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ve sakinleştirici özelliği bulunan kehribar taşına ilgi gösteriyor. Kehribar taşı ürünleri satıcıları, kolye, bileklik ve tespih olarak tercih edildiğini belirtiyor.

Şifalı olarak bilinen doğal taşlardan olan kehribara Elazığ'da vatandaşlar ilgi göstermeye devam ediyor.

Astım, guatr, troid gibi hastalıkların tedavi edilmesinde kullanıldığı söylenen damla kehribar, kişileri sakinleştirme özelliğine de sahip olduğu için yoğun rağbet görüyor. Elazığ'da kehribar taşı ürünleri satıcıları, bu taş hakkında vatandaşların artık daha fazla bilgi sahibi olduğunu ve genel de kolye, bileklik ve tespih olarak aldıklarını ifade ediyor.

Kehribar taşı ürünleri satıcısı Hadin Bulut, "Damla kehribar dediğimiz şey, Baltık denizi etrafındaki ülkelerden çıkar. Rusya'dan, Ukrayna, Dominik'ten çıkıyor. Ortalama bin ile iki bin yıl arasıdır. 500 yıllıkta vardır ama onlar genç kaya olarak bilinir. Olgunlaşmış kayaları kesiyoruz, kolye olarak anahtarlık ucu olarak değerlendiriyoruz. Değerli maden grubuna giriyor. Bunlar ülkemize giriş yaparken Tarım bakanlığından onaylı olması gerekiyor. Faturası ve seri numarası olması gerekiyor" dedi.

Elazığ'da damla kehribar bilekliklere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bulut, " Guatr, migren ve troid hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Özellikle çocuklarda kolye ve bileklik ağız salyası ve diş ağrısına iyi geliyor. Talepler çok iyi. Ortalama ayda kilo bazına vurduğumuz zaman 2 kilo bileklik satıyoruz. Adet olarak da hesapladığımız zaman 500 ya da 600'ü buluyor. Kolyede ise 200 ya da 300 adet satıyoruz. Genelde gümüşten çok damla kehribar satıyoruz. Bazı müşterilerimiz doğal taş var mı diyor. Biz kehribar yada amber diyoruz. İnsanlar alıştıktan sonra kolyesini, bilekliğini, yüzüğünü ya da tespihini alıyor" dedi. - ELAZIĞ