El yaralanmalarını hafife almayın: Ciddi hasara neden olabiliyor

İSTANBUL - Ev ve iş kazaları nedeniyle birçok kişi çok ciddi el yaralanmaları yaşayabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. Emre Kaya, el yaralanmalarında yapılması gerekenleri anlattı. Çok basit yaralanmaların bile sinir ve tendon hasarına neden olabildiğini belirten Kaya, şiddetli kanamalara ise turnike uygulanmasının büyük bir hata olduğunu söyledi.

El yaralanmaları, birçok insanın başına gelebiliyor. Özellikle iş yerlerinde yaşanan kazalar, çok ciddi el yaralanmalarıyla sonuçlanabiliyor. Bu tip durumlarda, soğukkanlı kalarak ilk müdahaleyi yapmak gerekiyor. Çakmak Erdem Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. Emre Kaya, hem evde hem de iş yerlerinde el yaralanmaları yaşanması durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

Kan miktarı sizi aldatmasın

Kan miktarının, kişiyi aldatmaması gerektiğini belirten Kaya, "Küçük bir mutfak kazasında bıçağın sadece ucunun girmesi, çok incecik, kıl gibi bir sinir kopmasına neden olup ameliyat gerektirebilmektedir. Hastalar çok kanamalı bir yaralanmada basit bir cilt dikişiyle 10 günde iyileşebilirken; çok küçük, iğne deliği gibi bir kesiden dolayı çok ciddi bir sinir ameliyatı olup 1 yıl tedavi görebilmekte" dedi.

Bu nedenle el yaralanmalarının hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Kaya, "El yaralanmaları basit de olsa, hatta kanama olmasa bile, kendimizi bir muayene ettiğimizde his kaybı, küçük eklemlerde hareket kısıtlığı varsa mutlaka el cerrahisi olan bir merkeze başvurmamız lazım. Hiç kanama olmayan, basit yaralanma gibi gözüken 1 cm'lik keside, hastanın evde pansuman yaptığı yaralanmalarda elinde hareket kaybı, uyuşma varsa 'sonradan geçer' diye düşünmemeli. Çok geç kalınmış tendon, sinir yaralanmalarında müdahaleler çok zor oluyor. Bazen 2 kere müdahale etmek gerekiyor. Çok kanama olması halinde ise korkmamamız lazım. Eldeki bir kan kaybından elini kaybetmek çok düşük bir ihtimal" diye konuştu.

Kanamalı yaraya turnike yapmayın

El yaralanmalarına ilk müdahaleyi anlatan Op. Dr. Emre Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle temiz bir bez ya da pansuman malzemesiyle yaraya bası uygulayıp, el kalp seviyesinin üzerinde tutulmalı ki yer çekiminin etkisiyle kanama artmasın. Sonra da en yakın çevre hastaneye başvurmamız lazım. ya da bir uzuv kopması olduğunda uzvu soğuk tutarak, temiz bir malzeme içinde hastaneye getirmek lazım."

İlk yardım sırasında yapılan hatalara da değinen Kaya, kanamalarda turnike uygulanmaması gerektiğini belirterek, "Yaraya su tutma, sıcak uygulama, turnike yapmayı asla önermiyorum. Baskı uygulayıp eli yüksekte tutup yüksekte tutmalılar. Kolun aşağıda tutulması kan kaybına yol açar. Nörolojik bir tansiyon düşüşü olur. Turnike yaparsak uzuvda beslenme problemi olur. O an kan duruyor ama daha sonra nekroz dediğimiz o bölgenin kanlanması bozuluyor. O yüzden asla panik olmayıp. Yaraya baskı uygulayarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor" dedi.

Özellikle iş kazalarında ağır yaralanmaların yaşandığını belirten Kaya, çalışanları koruyucu eldiven kullanmaları konusunda uyardı. Çalışanların tetanoz profilaksisi ve hepatit B aşılarını da tamamlamış olması gerektiğini söyleyen Kaya, bu tip yaralanmalarda el cerrahisi bölümü olan hastanelere başvurulmasını önerdi.