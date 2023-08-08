Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Çalışanlarından İş Bırakma Eylemi

KERİM UĞUR

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İzmir Şubesi üyeleri toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarının ödenmesi için bugün yarım gün iş bırakma eylemi yaptı. Sağlık çalışanları, hem hastane yönetimine hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na seslenerek 'Sadaka değil emeğimizin hakkını istiyoruz' diyerek taleplerini dile getirdiler.

Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi'ne üye işçiler, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacakları için basın açıklaması yaptı. Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya gelen sağlıkçılar, "İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için birleşin" yazılı pankart açtı. İşçiler, "Emekçiler burada yönetim nerede ", "İşçiyiz haklıyız söke söke alırız", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganlarını attı.

"EMEK SARF ETTİK, KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Eylemle ilgili ANKA Haber Ajansına konuşan Sağlık-İş İzmir Şube Mali Sekreteri ve İşyeri Temsilcisi Nazım Özkan, "İki ay 8 gün oldu Toplu Sözleşme imzalandı. İki ay 8 gündür geriye dönük 8 aylık ödemelerimizi bekliyoruz. Geçmiş dönemde arkadaşlarımız burada şu anda aldığı ücretin yarısına çalışmıştı. Yarısı toplu sözleşmeden dolayı kumbarada sürekli birikmiş bir hali var fakat kurum iki ay 8 gündür, toplu sözleşmeden bu yana ödemesi gereken parayı ödememekte inatlaşıyor mu, yoksa bizi yok mu sayıyor, görmezden mi geliyor anlayamıyoruz. Biz bu sıcakta dışarı çıkıp eylem yapma meraklısı değiliz. Biz alacaklarımızın peşindeyiz. Emek sarf ettik, karşılığını istiyoruz. Kimseden bir kuruş ikramiye ya da para istemiyoruz. Bu sıcakta burada insanlar hasta temizliği yapıyor, hasta taşıyor, bahçede temizlik yapanı teknik hizmetlerde çalışanı var. Burada birçok insan var farklı görevlerde çalışan ve bu insanların alacağı var. 60 bin lira iki ay önce bambaşka bir paraydı şu anda bambaşka bir para. İnsanların küçük de olsa geleceklerinden çalıyorlar. Biz hak etmediğimiz hiçbir şeyi istemiyoruz. Bu para yatana kadar eylem kararlığımız devam edecek. Paramız tek seferde yatana kadar eylemlerimiz son bulmayacak" dedi.

"ÖDEMEYİ PARÇA PARÇA DEĞİL TEK SEFERDE ÖDEYİN"

SES İzmir Şubesi'nin de destek verdiği eylemde konuşan SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Erkan Batmaz da "Burada yan yana oluşumuzun çok önemli bir anlamı var. Nerede bir haksızlık bir emek sömürüsü varsa orada yan yana mücadele etmeye hazırız. Bugün mesai arkadaşlarımızın hakkı yeniyor, biz buna sessiz kalmayacağız. Burada büyük bir haksızlık var; arkadaşlarımıza alın teri kurumadan ödenmesi gereken para aylar geçmiş hala bir cevap bulamamıştır. Artık burada oynanan bu oyunu bozmanın zamanıdır. Biz buradan yönetime sesleniyoruz; derhal buradaki 4B'li işçi arkadaşlarımızın alacaklarını ödeyin. Parça parça değil bir seferde ödeyin" dedi.

"BİZ SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

ANKA Haber Ajansına konuşan sağlıkçılardan Recep Şenay ise "Yaklaşık 7-8 ay oldu biz hala geriye dönük ödemelerimizi alamadık neredeyse tüm kurumlar geri dönüklerini aldılar. Gelen parayı hep oyalıyorlar şu gün diyorlar ama duyuyoruz ki başka firmalara vermişler yani biz hakkımızı istiyoruz sadaka istemiyoruz. Fazlasını da istemiyoruz hakkımız olanı istiyoruz" diye konuştu.

"YATIRILDIĞI HABERİ GELDİ AMA REKTÖRLÜK VE DEKANLIK PARAYI İŞÇİLERE AKTARMADI"

ANKA HAber Ajansına konuşan bir başka sağlıkçı Niyazi Alper de "Geri dönüklerimizin yatırıldığı haberi geldi ama rektör ve dekanlık tarafından işçilere o para aktarılmadı bizde o yüzden burada mücadele başlattık" diye konuştu.

Öte yandan sağlıkçılar yarın da yine başhekimlik önünde tam gün eylem yapacak.