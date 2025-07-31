Edirne'de 2 Yaşındaki Çocuk Yanlışlıkla Fare Zehri İçecekten Zehirlendi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yanlışlıkla fare zehri içen D.K. (2), hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Danişment köyünde meydana geldi. İddiaya göre, D.K. adlı erkek çocuğu annesi mutfakta olduğu sırada yanlışlıkla fare zehri yuttu. Durumu fark eden anne, oğlunu özel bir araçla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlikesi bulunan D.K., ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. D.K.'nın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.