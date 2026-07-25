Düzce’de altı ayda 4 bin 417 hastaya evinde sağlık hizmeti verildi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, son altı ayda 4 bin 417 hastaya ulaşırken, 7 bin 412 ev ziyareti gerçekleştirdi. Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan kayıtlı hasta sayısı ise 4 bin 581'e yükseldi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, 2026 yılının son altı ayına ilişkin hizmet verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlar, evde sağlık hizmetlerine olan talebin her geçen gün arttığını ortaya koydu. Son altı aylık dönemde 4 bin 417 hastaya evde sağlık hizmeti sunulurken, 2 bin 476 yeni hasta hizmet kapsamına alındı. Aynı süreçte sağlık ekipleri tarafından 7 bin 412 ev ziyareti gerçekleştirilirken, kayıtlı hasta sayısı 4 bin 581'e ulaştı. Düzenli takip edilen 80 yaş ve üzeri 506 vatandaş da evde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etti.

7 bin 930 muayene yapıldı

Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından altı aylık süreçte 7 bin 930 hasta muayenesi, bin 11 konsültasyon, bin 30 uzman hekim ilaç raporu, 60 tıbbi cihaz sağlık kurulu raporu ve 41 tedavi amaçlı sağlık kurulu raporu düzenlendi. Bunun yanı sıra bin 670 mesane sonda uygulaması, bin 116 yara pansumanı, 602 psikiyatrik uygulama, 526 kan alma işlemi, 265 intramüsküler enjeksiyon, 14 subkutan enjeksiyon ve 1 evde EKG çekimi gerçekleştirildi.

9 bin kişiye eğitim verildi

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında yalnızca tedavi değil, hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim faaliyetleri de sürdürüldü. Son altı ayda 9 bin 21 hasta ve hasta yakınına eğitim verilirken, bin 69 hasta nakil hizmeti sağlandı ve 698 UHDS raporlama işlemi tamamlandı.

Evde diş tedavisi

Evde ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında ise toplam 274 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemler arasında 62 hareketli protez, 60 diş çekimi, 3 dolgu, 1 kanal tedavisi, 2 sabit protez, 4 diş taşı temizliği ve 142 farklı diş tedavisi yer aldı.

7 ekip aracıyla hizmet veriliyor

Düzce'de Evde Sağlık Hizmetleri, 7 ekip aracı ve 2 hasta nakil aracı ile yürütülüyor. Hizmetlerde 2 uzman hekim, 4 pratisyen hekim, 6 hemşire, 1 ebe, 1 psikolog, 1 gerontolog, 2 diyetisyen, 1 fizyoterapist, 5 evde sağlık teknikeri, 3 tıbbi sekreter ve 9 şoför görev yapıyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, verilerin evde sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın arttığını gösterdiğini belirterek, mevcut araç ve personel kapasitesiyle vatandaşlara erişilebilir, etkin ve kesintisiz sağlık hizmeti sunulmaya devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı