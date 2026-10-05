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Düzce Çilimli'de prostat kanseri ve lenfoma için farkındalık standı kuruldu

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Düzce Çilimli'de prostat kanseri ve lenfoma için farkındalık standı kuruldu
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Düzce Çilimli'de, Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri prostat kanseri ve lenfoma farkındalığı için Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'nde stand kurdu. Standda vatandaşlara bilgi verildi, broşür dağıtıldı; erken tanının önemi anlatıldı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, prostat kanseri ve lenfoma konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık standı kuruldu.

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, Prostat Kanseri Farkındalık Günü ve Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Hastanenin poliklinik hizmet alanında kurulan farkındalık standında vatandaşlara prostat kanseri ve lenfoma hakkında bilgi verildi. Çalışmada hastalıkların risk faktörleri, belirtileri ve erken tanının önemi anlatılırken, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Sağlık ekipleri tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler vatandaşlara dağıtılırken, özellikle kanser hastalıklarında erken tanı ve erken müdahalenin önemi vurgulandı. Gerçekleştirilen farkındalık çalışmasıyla prostat kanseri ve lenfoma konusunda toplum bilincinin artırılması, vatandaşların sağlıklarını korumaya yönelik bilinçli davranışlar geliştirmelerinin desteklenmesi ve erken tanının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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