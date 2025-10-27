Duymer İşitme Cihazları, Teknolojiyi İnsan Odaklı Yaklaşımla Buluşturuyor

DUYMER İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, işitme sağlığı alanında 25 yılı geride bırakan Duymer'in kablosuz bağlantı, mobil uygulama desteği, şarj edilebilir batarya sistemleri ve ses işlemcileriyle donatılmış işitme cihazlarını kullanıcılarla buluşturduğunu belirtti. Baz, "İşitmek herkesin hakkıdır. Duymer olarak her yaşa ve her bütçeye uygun işitme cihazlarını hastalarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Duymer, dijital işitme cihazları ve odyolojik hizmetler alanındaki faaliyetlerini yeni teknolojilerle genişletiyor. Duymer, kablosuz bağlantı, mobil uygulama desteği, şarj edilebilir batarya sistemleri ve ses işlemcileriyle donatılmış işitme cihazlarını kullanıcılarla buluşturuyor. Duymer, cihaz temininin yanı sıra odyolojik değerlendirme, bireysel cihaz uyarlaması, rehabilitasyon ve satış sonrası destek hizmetleri de veriyor. Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, "İşitmek herkesin hakkıdır. Duymer olarak her yaşa ve her bütçeye uygun işitme cihazlarını hastalarımızla buluşturuyoruz" dedi.

'İŞİTMEK, 7'DEN 70'E HERKESİN HAKKIDIR'

CEO Salih Baz, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kurulduğumuz ilk günden bu yana amacımız, işitme kaybı yaşayan bireylerin yaşamlarını daha konforlu ve bağımsız hale getirmek oldu. Çeyrek asırlık bu serüven, yalnızca bir başarı hikayesi değil, topluma sunduğumuz katkının da bir göstergesidir. Yeni dönemde de teknolojiyi insan odaklı yaklaşımımızla birleştirerek daha fazla bireye ulaşmayı hedefliyoruz. Gerek çocuklar gerekse yetişkinler işitme kaybı yaşayabiliyor. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte her yaşa ve bütçeye uygun işitme cihazları artık mümkün."

'ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR'

CEO Salih Baz, işitme kaybı olsun olmasın herkesin aktif bir yaşam sürmek istediğine dikkati çekerek şunları söyledi: "İnsanlar bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, spor yapmak gibi aktivitelerle hayatın tadını çıkarmak istiyor. Ancak Türkiye'de yaşayan her 10 kişiden bir ya da ikisinde çınlama veya işitme kaybı şikayeti görülüyor. Dünya markası ileri teknoloji işitme cihazlarında bulunan özel çınlama baskılama programları sayesinde, kulak çınlaması ve işitme kaybı sorunları artık önemli ölçüde kontrol altına alınabiliyor."

CEO Salih Baz, günümüzde birçok kişinin mesleki veya sosyal nedenlerle işitme cihazlarının görünmemesini tercih ettiğini belirtip, "Dünya markalarının kulak içi, neredeyse görünmeyen işitme cihazları sayesinde kullanıcılar yalnızca duymakla kalmıyor; gelişmiş sensör teknolojileriyle vücut fonksiyonlarını takip edebiliyor ve anlık olarak 27 farklı dilde çeviri desteği alabiliyor. Tüm ürünler IP68 sertifikasına sahip; yani nano teknoloji sayesinde suya ve toza dayanıklı olarak üretiliyor" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye genelinde ISO 9001 kalite belgeli 110'dan fazla şubesi bulunan Duymer, Türkiye'de tek yetkili distribütörü olduğu Alman, Danimarka ve Amerikan markalarının ürünlerini satıyor.