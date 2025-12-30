Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en obez adamı olarak bilinen Juan Pedro Franco, 41 yaşında hayatını kaybetti. Bir zamanlar 600 kiloya ulaşan Franco, böbrek enfeksiyonuna bağlı komplikasyonlar nedeniyle Meksika'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun yıllar süren aşırı obezite ve bağımlılık süreci, onun hayatını önemli ölçüde etkiledi.

YATAĞA BAĞIMLI HALE GELMİŞTİ

Franco, 2017 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en obez insanı olarak kayıtlara geçti. En güçlü döneminde 600 kilogram ağırlığa ulaşmış, yıllarca bağımsız hareket edememiş ve büyük ölçüde yatağa bağımlı hale gelmişti.

İKİ KERE MİDE AMELİYATI OLDU

Doktor gözetiminde Franco, meyve ve sebze ağırlıklı Akdeniz tarzı diyet ve iki bariatrik ameliyat (mide küçültme ve mide bypass) geçirdi. Tedavi sonucunda kilosu neredeyse yarı yarıya azaldı ve uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra tekrar yürüyebilmeyi başardı.

COVİD 19'U ATLATTI AMA

Doktorlar, kilo kaybının diyabet ve kardiyovasküler riskleri azalttığını belirtse de, uzun süren obezite Franco'yu hâlâ yüksek riskli bir hasta olarak bırakmıştı. Franco, 2020 yılında COVID-19'u atlatmasına rağmen böbrek enfeksiyonu sonrası sağlık durumu hızla kötüleşti.

Franco, kilo sorunları hakkında, "Vücudum tamamen kontrolüm dışında kendi yolunda ilerledi. Günlerce diyet denedim ama hiçbir şey işe yaramadı" demişti. Ameliyat sonrası ise, "Her gün kollarımı kaldırıp kalkabilmek, bir bardak su içmek veya tuvalete gitmek bile insana harika hissettiriyor. Daha bağımsız olabilmek harika bir duygu" ifadelerini kullanmıştı.

BENZER VAKALAR KAYDA GEÇTİ

Franco'nun ölümü, aşırı obeziteye bağlı diğer ölümcül vakaları hatırlattı. Vakalar arasında tahmini 635 kilogram ağırlığıyla kayıtlara geçen Amerikalı Jon Brower Minnoch ve 544 kilogramla Meksikalı Manuel Uribe öne çıkıyor. Minnoch, 41 yaşında kalp ve solunum yetmezliğinden, Uribe ise 48 yaşında karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.