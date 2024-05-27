Dünya Sağlık Ödülleri ve Altın Kalem Ödülleri Sahiplerini Buldu

Altın İnsan Ödülleri, bu yıl Mihrabat Korusu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Üç saat süren programda, devletin çeşitli kademelerinden sanatçılar yer aldı ve ödül kazanan isimlerle röportajlar yapıldı. Töreni, oyuncu/yazar Mustafa Sefa Güvenir, Dr. Ender Saraç ve manken Cemrenaz Turhan sundu.

Sanatçı Sayime Serra Erdoğan ve ekibi, sanatın ve sağlığın birleştirici gücünü vurgulayarak, akıl, ruh ve beden sağlığı için çalışan önemli isimleri bir araya getirdi. Etkinlikte, sanatın ve sağlığın toplumdaki rolüne dikkat çekildi ve ulusal ve uluslararası kutuplaşmalardan bağımsız olarak insana ve insanca yaşamaya adanmış bir kültür ve sanat platformu oluşturuldu.

Ödüller arasında Altın Kalem, Altın Deklanşör, Altın Kitap, Dünya Sağlık Ödülleri ve Akademik Altın Kalem Ödülleri yer aldı. Altın Kalem ödülleri, yazarlığın önemine vurgu yaparken, Altın Deklanşör ödülleri fotoğraf sanatının gücünü öne çıkardı. Altın Kitap ödülleri, ilham veren hikayeler ve resimlerle birleşen eserleri onurlandırdı. Dünya Sağlık Ödülleri, sağlık çalışanlarının her kademesindeki katkılarını tanıdı ve Akademik Altın Kalem Ödülleri, kültür ve sanat adına akademisyenlerin çalışmalarını ödüllendirdi.

Bu yılki törende, sanat ve hizmet alanında öne çıkan hikayeleri ve eserleriyle tanınan kişiler Altın İnsan ödülü ile taçlandırıldı. Sayime Serra Erdoğan ve ekibi, altın değerindeki insanları sanatın ve sağlığın çatısı altında bir araya getirmenin önemine dikkat çekti.





Ödüle layık görülen isimlerden bazıları:

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Prof. Dr. Suat Gezgin

Sn. Osman Kısakürek

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Spor Bakan Yrd. Enes Eminoğlu

I.Sınıf Ehm. Müdürü/ Ressam Ahmet Sula

TGSP Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın

RTÜK Bşk. Ebubekir Şahin

Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Prof. Dr. İhsan Karaman

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci

Gazeteci Fulya Öztürk

SGK Bşk. Yrd. Lütfi Aydın

Elfed Bşk. Kazım Gökhan Elgin

Ressam Ümmet Karaca

Ressam Sanoz Arborzi

Fotoğrafçı Ozan Sağdıç

Fotoğrafçı İbrahim Zaman

Fotoğrafçı Engin Uzun

Fotoğrafçı Hamit Yalçın

Sumeyra Teymur

Av. Serkan Bayram

Prof. Dr. Ebru Güzel

Doç. Dr. Cihat Yaycı

Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu

Yeryüzü Doktorları

Prof. Dr. Bekir Tuğcu