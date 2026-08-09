Buca Seyfi Demirsoy'da Dünya Emzirme Haftası Etkinliği: 'Anne Sütü Bebeğin İlk Aşısı'

İZMİR'deki Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında, gebe ve yeni annelere, anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Yenidoğan Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Koyuncu Arslan, anne sütünün canlı bir sıvı ve bebeğin ilk aşısı olduğunu belirtirken; Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Süleyman Ozan Vicir ve Emzirme Danışmanı Kader Gazi, emzirme sürecinde verilen profesyonel desteğin önemine dikkat çekti.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne adayları ve yeni annelere yönelik bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirdi. Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen programda; uzmanlar, emzirmenin anne ve bebek sağlığı üzerindeki önemini aktardı. Etkinlikte emzirme danışmanı tarafından maket üzerinde uygulamalı teknikler gösterilirken, bu yılın ana teması doğrultusunda sürdürülebilir emzirme destek sistemlerinin önemine değinildi.

'HİÇBİR MAMA, ANNE SÜTÜNÜN YERİNİ TUTAMAZ'

Anne sütünün sadece bir besin maddesi olmadığını, biyolojik olarak aktif bileşenler içeren canlı bir sıvı olduğunu belirten Yenidoğan (Neonatoloji) Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Koyuncu Arslan, "Anne sütü, bebeğin ihtiyacına göre içeriği anlık olarak düzenlenen; içinde hücreler, hormonlar, büyüme faktörleri ve kök hücreler barındıran eşsiz bir sıvıdır. Hiçbir mama, anne sütünün yerini tutamaz. Mamalar ancak onu taklit edebilir. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediyatri Akademisi ilk 6 ay sadece anne sütü, ardından en az 2 yaşına kadar ek gıdalarla birlikte emzirmenin devam ettirilmesini önermektedir" dedi.

'ANNE SÜTÜ KORUYUCU KALKAN'

Anne sütünün sağladığı korumaya dikkat çeken Uzm. Dr. Arslan, "Anne sütü, bebeğin bağışıklık sistemini oluşturarak onu enfeksiyonlardan, ishalden ve kulak iltihabından korur. İlerleyen yaşlarda ise tip 1 diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu bir kalkandır. Koruma sadece bebekle sınırlı kalmaz; emzirmek anneyi meme ve yumurtalık (over) kanserinden korur. Emzirme süresiyle ilişkili olarak yumurtalık kanseri riskinin yüzde 30'lara varan oranlarda azaldığı gösterilmiştir. Ayrıca doğum sonrası lohusalık depresyonunu azaltır ve anne-bebek bağını güçlendirir" diye konuştu.

'DÜNYA EMZİRME HAFTASI'NIN YENİ RENGİ, TURKUAZ'

Bu yıl Dünya Emzirme Haftası'nın simge renginin 'Turkuaz (Su Yeşili)' olarak belirlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Meltem Koyuncu Arslan, "Anne sütünün yüzde 87'den fazlası sudur. Bu renk suyun berraklığını, zenginliğini ve devam eden canlı yaşamı simgeliyor. Emzirme sadece annenin görevi değildir; eşlerin, ailelerin, toplumun ve işverenlerin desteği şarttır. Doğum izinlerinin düzenlenmesi ve farkındalığın artırılması toplumsal bir sorumluluktur" dedi.

'DOĞRU EMZİRMEDE ANNE ACI HİSSETMEZ'

Etkinlikte maket üzerinde emzirme pozisyonlarını ve doğru kavrama tekniklerini gösteren Emzirme Danışmanı Kader Gazi, emzirme sırasında yaşanan hatalara değindi. Gazi, "Etkin bir emzirmede bebeğin yüzü ve gövdesi tamamen anneye dönük olmalıdır. Bebeğin burnu meme ucunun tam karşısında yer almalı ve ağzını kocaman açtığında meme yerleştirilmelidir. Sanılanın aksine emzirirken çıkan 'şapırdatma' sesi bir başarı değil, bebeğin memeyi yanlış kavradığının göstergesidir. Doğru emzirmede anne acı hissetmez ve bebeğin yutkunma sesleri duyulur" dedi.

'ANNELERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMIYORUZ'

Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasından sorumlu Başhekim Yardımcısı ve Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Süleyman Ozan Vicir ise hastane olarak verdikleri kurumsal desteğe vurgu yaparak, "İnsan hayatının en mucizevi ve en doğal bağı olan anne sütü; bebeğin ilk aşısı, en güvenli koruyucusu ve anne ile bebek arasındaki en güçlü sevgi bağıdır. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi ailesi olarak bu mucizevi yolculukta annelerimizi ve bebeklerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Hastanemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulumuz ve Ebe Polikliniğimiz ile anne adaylarımızı bu sürece en doğru şekilde hazırlıyoruz. Doğum sonrasında da emzirme danışmanlığı hizmetimizle profesyonel çözümler üretiyoruz. Hedefimiz; her bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütüyle, sevgiyle ve sağlıkla büyümesidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı