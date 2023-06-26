Duedonal Atrezi hastalığına sahip bebekler ameliyatla sağlığına kavuştu

TIP tarihinde 10 bin doğumda bir görülen, 'Duedonal Atrezi' adı verilen,12 parmak bağırsağında tıkanıklıkla doğan Abdurrahim Aşkın ve Zeynep Yaren bebekler, Elazığ'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

TIP tarihinde 10 bin doğumda bir görülen, 'Duedonal Atrezi' adı verilen,12 parmak bağırsağında tıkanıklıkla doğan Abdurrahim Aşkın ve Zeynep Yaren bebekler, Elazığ'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Erzincan'da yaşayan Ahmet ve Esra Aşkın çiftinin dördüncü bebekleri Abdurrahim bebek, geçen hafta 10 bin doğumda bir görülen, 12 parmak bağırsağında tıkanıklık olan, 'Duedonal Atrezi' adı verilen hastalıkla dünyaya geldi. Kentteki özel bir hastanede tedavisine başlanan Abdurrahim bebek, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından, doğumunun ikinci gününde ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatla bebek için mideden sonra çıkış yolu oluşturuldu. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, 2 haftalık gözetimin ardından taburcu olacağı belirtildi.

Ameliyatla sağlığına kavuşan Zeynep Yaren'in babası Mustafa Bayram Yaren, ameliyat öncesinde umutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim ikinci çocuğumuz. Başka bir hastanede doğum gerçekleşti. Bağırsakla mide arasında sıkıntı vardı. Hocamızı tavsiye ettiler. İyi olduğunu önceden de biliyorduk, geldik buraya. Hocamız bize çok olumlu konuştu ve ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat çok başarılıydı. Yaklaşık iki ay hastanede kaldık. Şu anda çocuğumuzun beslenmesi çok iyi" diye konuştu.