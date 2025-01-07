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Dudak Damak Yarığı Olan Muhamed Bebeğin Tedavi Süreci Başladı

Dudak Damak Yarığı Olan Muhamed Bebeğin Tedavi Süreci Başladı
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Doğuştan dudak damak yarığı olan iki haftalık Muhamed Nasif, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde başladığı tedavi ile sağlığına kavuşmak için ilk adımı attı. Babası Obayda Nasif, tedavi sürecinin profesyonelce ilerlediğini belirtti.

Doğuştan dudak damak yarığıyla dünyaya gelen iki haftalık Muhamed Nasif adlı bebek, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde başlayan tedavi süreciyle sağlığına kavuşmak için ilk adımı attı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dudak damak yarığı hastalığıyla dünyaya gelen 2 haftalık Muhamed Nasif bebeğin sağlık yolculuğunda, Medipol Sağlık Grubu önemli bir rol üstlendi.

Anne Ghina Nasif, hamilelik süreci boyunca yapılan rutin ultrason muayenelerinde, oğlunun doğuştan bir gelişimsel anomaliye sahip olduğunu öğrendi. Dudak damak yarığı tanısı koyulan Muhamed bebek, doğumun ardından ailesi tarafından Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne getirildi.

Aile, tedavi sürecinin profesyonel bir şekilde ilerlemesi ve bebeğinin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için hastanenin uzman kadrosuna güvenerek tedavi sürecine burada başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden baba Obayda Nasif, çocuğunun doğuştan dudak damak yarığı ile dünyaya geleceğini bildiklerini ve hastane arayışına girdiklerini belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedaviye başladıklarına değinen baba Nasif, "Üç gün yoğun bakımda kaldık. Burada, çocuğuma çok iyi bakıldı. Taburcu olduk, ancak tedavimiz rutin kontrollerle 4 ay boyunca devam edecek. Medipol Sağlık Grubu, tedavi sürecinde hep yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yılancı ise Muhamed bebeğin yaklaşık 7 günlükken kliniğe getirildiğini kaydetti.

Doğuştan dudak damak yarığı hakkında bilgi veren Yılancı, şunları kaydetti:

"Dudak damak yarığı, gebelik sırasındaki ultrason takiplerinde tespit edilir. Dudak, burun, dişlerin bulunduğu kemik yüzeyi ve damağı ilgilendiren bir yapı bozukluğuna yol açar. Bu durumda, bir yarık oluşur. Yapılarımız, sağ ve sol olarak ayrılır ve gebelik sırasında birleşir. Ancak bazı durumlar nedeniyle bu kısımlar birleşmez ve ortada bir yarık meydana gelir. Bu durumdaki bebeklerde doğum sonrası en sık görülen sorun, beslenme güçlüğüdür. Bebeğin emdiği sırada süt, burnundan gelebilir."

"Tedavi aşamalı olarak ilerleyecek"

Tedavi sürecinin aşamalı olarak ilerleyeceğinden bahseden Yılancı, Muhamed bebeğin ağız içi ölçüsünü alarak diş ve çene yapısındaki bozuklukları düzeltmek amacıyla kullanılan ortodontik cihaz "aparey" yaptıklarını, bu cihazla ilk aşamada dudaklar arasındaki yarığı yaklaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Muhamed'in tedavisinde kullanılan apareyin günün her saatinde ağızda kalacağını kaydeden Yılancı, "İkinci aşama, dişlerin dizildiği kemik kısmındaki yarığın kapanmasını sağlamak. Üçüncü aşama ise damağındaki yarığın tedavisi. Bu tedavi, bebeğin emdiği sütün burnundan gelmesini engellemeye yönelik olup, beslenme sırasında nazal kavite ile ağız kavitesini birbirinden ayırmayı sağlayacak." şeklinde görüş belirtti.

Tedavi süresinin yaklaşık 4 ayı bulacağına işaret eden Yılancı, "Sonrasında plastik cerrahi ile ağız dışındaki yarığı, dudakları yaklaştırıp yarığı küçülttüğümüz bölgenin operasyonu gerçekleştirilecek. Tedavinin süreceği 4 ay boyunca hastamızı her hafta göreceğiz. Her hafta, ağız içindeki yarığı yavaşça birbirine yaklaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sürecin ardından bebeklik dönemi tedavisinin sonlanacağını aktaran Yılancı, diş eksikliği, yapı bozukluğu ya da yarığa bağlı olarak üst veya alt çenede konum bozukluklarını önlemek amacıyla daimi dişlerin çıkmaya başladığı 7-8 yaşlarında Muhamed bebeğin tedavisine yeniden başlanacağına değindi.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Sağlık
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