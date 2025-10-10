Dr. Oğuzhan Akgül: Kök hücre tedavisi saç dökülmesinde en etkili yöntemdir

"ERKEKLER ESTETİK YAPTIRMAKTAN ÇEKİNMİYOR, BOTOKS ARTIK GÜNLÜK BAKIM RUTİNİ HALİNE GELDİ"

Dr. Akgül, son yıllarda erkeklerin estetik müdahalelere ilgisinin ciddi oranda arttığını söyledi. "Eskiden erkekler estetik yaptırmaktan çekiniyordu ama artık çok yaygın. Düzenli olarak estetik yaptıran ciddi bir erkek kitlesi var" diyerek bu değişimin altını çizdi.

Erkeklerin kadınlara göre acı eşiğinin daha düşük olduğunu belirten Akgül, buna rağmen en çok saç ve yüz bölgesine işlem yaptırdıklarını ifade etti. Botoks uygulamalarının artık gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini belirten uzman, "Botoks yaptırmak kuaföre gidip saç kestirmek gibi oldu" sözleriyle bu değişimi özetledi.

Akgül, doğru dozda uygulanmadığında botoksun etkisiz kalabileceğini hatırlatarak, "Gerekenden fazla botoks yapılırsa işlem tutmaz, ölçüyü iyi ayarlamak gerekir" dedi. Avuç içi botoksun da özellikle terleme problemleri için etkili bir çözüm sunduğunu, ortalama 6 ila 8 ay kalıcılık sağladığını ekledi.

"KÖK HÜCRE TEDAVİSİ SAÇ DÖKÜLMESİNDE EN ETKİLİ ÇÖZÜM OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Saç dökülmesi üzerine de önemli bilgiler paylaşan Dr. Oğuzhan Akgül, genetik ve çevresel faktörlerin bu süreçte belirleyici olduğunu vurguladı. "Kullandığımız teknikler hem saç dökülmesini engelliyor hem de dökülmüş ama ölmemiş olan saçların tekrar çıkmasını sağlıyor" diyen Akgül, kök hücre tedavisinin bu noktada devrim yarattığını söyledi.

Akgül, "Tek seansta uzun süreli etki elde ediyoruz. Etkisi 4-5 yıl sürüyor, isteyenler 2 yıl sonra yenileyebiliyor" diyerek yöntemin kalıcılığına dikkat çekti. Kök hücre tedavisinin saç dışında yüz, boyun ve dekolte bölgelerinde de uygulanabildiğini belirten uzman, bu yöntemin vücudun doğal yenilenme sürecini desteklediğini ifade etti.

Programda ayrıca, kordon kanından elde edilen kök hücrelerin gelecekte insan ömrünü uzatma potansiyeli ve bu alandaki bilimsel gelişmeler de ele alındı.