Dr. Leyla Ezgi Tüğen: DEHB ve disleksi sandığınızdan farklı, erken tanı hayatı değiştirir

Haberler.com YouTube kanalında Metin Aydın'ın sunduğu programda, çocuk ve ergen psikiyatristi Dr. Leyla Ezgi Tüğen, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile disleksiye dair merak edilen soruları yanıtladı. Programda ekran kullanımından tanı süreçlerine, tedavi yöntemlerinden ebeveynlerin sık yaptığı hatalara kadar pek çok başlık ele alındı.

"DEHB'DE EN BÜYÜK YANILGI: HER HAREKETLİ ÇOCUK HİPERAKTİF DEĞİL"

Dr. Leyla Ezgi Tüğen, DEHB'nin en sık görülen belirtilerinden birinin çocukların sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanması olduğunu belirterek, dikkat eksikliği olan bir çocuğun saatlerce ekrana odaklanabilmesinin DEHB olmadığı anlamına gelmediğini vurguladı. "Hiperaktivite tanısı koyduğumuz her çocuk sürekli koşan, tırmanan bir profil sergilemez" diyen Tüğen, DEHB tedavi edilmediğinde ergenlik döneminde kaygı ve depresyon riskinin arttığını söyledi. İlaç tedavisinin etkili olduğunu ancak her çocuk için uygun olmayabileceğini de ekledi.

"DİSLEKSİ ZEKÂ SORUNU DEĞİL, ÖĞRENME FARKLILIĞI"

Disleksinin çocuğun zekâ düzeyiyle ilgili olmadığını özellikle vurgulayan Tüğen, "Zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma ve öğrenmede zorlanma varsa disleksiden şüpheleniriz" dedi. Bazı disleksili çocukların sanatsal alanlarda daha başarılı olabildiğini belirten uzman isim, tedavinin temelini bireyselleştirilmiş eğitim programlarının oluşturduğunu söyledi. İlkokul birinci sınıfın ilk döneminden sonra hâlâ belirgin geri kalmalar varsa mutlaka değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti.

"EKRAN KULLANIMI: HER ÇOCUK İÇİN SINIR ŞART"

Programda ekran kullanımına da ayrı bir parantez açan Dr. Tüğen, "Ekrana bakmak tek başına otizm ya da DEHB yapmaz ancak DEHB tanısı alsın ya da almasın tüm çocuklarda ekran süresi mutlaka sınırlandırılmalı" uyarısında bulundu. Ebeveynlerin bu konuda kararlı ve tutarlı davranmasının, hem dikkat gelişimi hem de ruh sağlığı açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Program, DEHB ve disleksi konusunda ailelerin kafasındaki pek çok soru işaretine uzman görüşleriyle ışık tuttu.