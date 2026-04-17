Doğduğu hastaneye atanan doktor, ebe annesiyle birlikte mesai yapıyor

Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Dr. İrem Karaca, Ordu'da doğduğu ve aynı zamanda annesinin ebe olarak çalıştığı hastaneye atandı.

Çocukluğunda annesi Ayşe Yıldırım'ın (61) Ordu Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Hastanesinde görev yapmasından etkilenen İrem Karaca (32), eğitimini 2018'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık sürecini başarıyla bitiren Karaca, doğduğu ve annesinin halen görevini sürdürdüğü Ordu Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Hastanesine atandı.

Annesiyle birlikte aynı hastanede mesaiye başlayan Karaca'nın ilk hediyesi ise üzerinde kendisine ait doğum ayak izinin bulunduğu doğum kartı oldu.

İrem Karaca, AA muhabirine, annesi Ayşe Yıldırım'ın hazırladığı doğum kartı hediyesi karşısında çok duygulandığını söyledi.

İlk görev yerinin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Karaca, "Ordu Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Hastanesine atanmam benim için çok duygusal oldu. Çünkü ben bu hastanede doğdum. Aynı zamanda annem 42 yıllık bir ebe ve 36 yıldır bu hastanede çalışıyor." dedi.

"Annemi görerek ve örnek alarak büyüdüm"

Çocukluğunda hastanenin koridorlarında zaman geçirdiğini dile getiren Karaca, "Küçükken hep buraya geldiğimde 'annemin hastanesine gidiyorum' şeklinde söylüyordum. Burası benim için annemin hastanesiydi. Annem sağlık sektöründe binlerce hastaya dokunmuş ve onlar için her zaman özveriyle çalışmış ebedir. Dolayısıyla annemi görerek ve örnek alarak büyüdüm ve ardından sağlıkçı olmaya karar verdim." diye konuştu.

Karaca, annesiyle aynı hastanede çalışmanın kendisi için tarif edilemez bir mutluluk ve gurur olduğunu belirterek, "Burada omuz omuza çalıştığımız için ikimiz de çok mutluyuz. Annem birkaç yıl içinde emekli olmayı düşünüyor. Onunla mesleğinin son yıllarında birlikte aynı hastanede çalışıyor olmamız bizim için gurur verici." ifadelerini kullandı.

Annesinin doğum kartı hediyesi karşısında çok şaşırdığını da aktaran Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annemin böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmüyordum. Kendisi arşiv kayıtlarından ilk doğduğum sırada ayak izimin yer aldığı doğum kartı ve bebek teslim belgesini bulmuş. Hastanede hekim olarak çalışmaya başladığımda bana hediye etti. Bu hediye karşısında çok şaşırdım ve mutlu oldum. Benim için çok anlamlı hediye oldu. Ömrüm boyunca saklayacağım ve çalıştığım odamın duvarına asacağım."

Aynı hastanede 36 yıldır ebe olarak görev yapan anne Ayşe Yıldırım ise "Kızımın doğduğu ve aynı zamanda çalıştığım hastaneye uzman hekim olarak atanması inanılmaz mutluluk kaynağı. Bunun tarifi yok. Kızımla aynı hastanede son dönemlerimde çalışacak olmam çok gurur verici." dedi.