Dr. Avkaroğulları bilinçsiz takviyelerin kalpte kalıcı hasar bırakabileceğini söyledi

ANTALYA (İHA) – Son yıllarda kullanımı hızla artan besin destekleri, enerji içecekleri ve sporcu takviyelerine dikkat çeken Uzm. Dr. Mahir Avkaroğulları, "Spor performansını artırmak ya da yağ yakmak için bilinçsizce kullanılan bazı ağır maddeler, başta kalp olmak üzere tüm organlarda kalıcı hasarlar bırakabiliyor" dedi.

? Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Mahir Avkaroğulları, milyarlarca dolarlık dev bir sektör haline gelen gıda takviyeleri, enerji içecekleri ve sporcu ürünlerinin rastgele kullanımına karşı uyarılarda bulundu.

?İlaç sınıfına girmeyen bu ürünlerin yan etkilerinin ve vücutta birikerek yol açabileceği zehirli etkilerin ilaçlar kadar sıkı denetlenmediğini belirten Avkaroğulları, "Masum görünen vitaminlerin yanında, spor performansını artırmak ya da yağ yakmak için bilinçsizce kullanılan bazı ağır maddeler, başta kalp olmak üzere tüm organlarda kalıcı hasarlar bırakabiliyor" diye konuştu.

"Bilinçsiz takviyeler kalıcı hasar bırakabilir"

? Gelişme çağındaki çocukların, gençlerin ve kronik hastalığı olan bireylerin gıda takviyesi kullanımı konusunda çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Mahir Avkaroğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda yaygınlaşan vücut geliştirme ve kas yapma amacıyla destek ürünleri kullanmayı planlayan kişilerin, kesinlikle hekim ve uzman görüşü almadan bu maddeleri tüketmemesi gerekir. Unutulmamalıdır ki; hekim kontrolünde yapılan muayeneler, klinik değerlendirmeler ve laboratuvar testleri sonucunda kişiye özel olarak başlanan doğru destek tedavileri, sadece kalp ve damar hastalıklarından korunmak için değil, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek için de gereklidir."

Kalp sağlığı için öne çıkan 11 takviye

Sağlıklı bir kalbin temelinde doğru beslenme ve düzenli egzersizin bulunduğuna dikkat çeken Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Mahir Avkaroğulları, kalp ve damar sağlığını destekleyen takviyeler ile bunların kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Koenzim Q10'un (CoQ10) hücrelerin enerji üretiminde önemli rol oynadığını belirten Avkaroğulları, "Koenzim Q10, kalp ve iskelet kaslarının korunmasına katkı sağlarken, kolesterol ilaçlarının neden olabileceği kas yorgunluğunun azaltılmasına da yardımcı olabiliyor. Yaş ilerledikçe vücuttaki üretimi azalan Koenzim Q10; sakatat, sığır eti, sardalya, uskumru ve yer fıstığı gibi besinlerden alınabiliyor" dedi.

Vitamin ve minerallerin eksiklik durumunda hekim önerisiyle kullanılabileceğini ifade eden Avkaroğulları, kişinin ihtiyacına uygun desteğin muayene ve gerekli tetkiklerin ardından belirlenmesi gerektiğini söyledi. Lif ihtiyacının öncelikle sebze ve meyvelerden karşılanması gerektiğini kaydeden Avkaroğulları, beslenmeyle yeterli lif alınamadığı durumlarda takviyelerin değerlendirilebileceğini belirtti. Karnıyarık otu olarak bilinen psyllium lifinin kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabileceğini aktaran Avkaroğulları, lif takviyesi kullananların yeterli miktarda su tüketmesi gerektiğini vurguladı.

Omega-3 yağ asitlerinin vücut tarafından üretilemediğini ve dışarıdan alınması gerektiğini belirten Avkaroğulları, balık yağının kandaki trigliserit seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğunu söyledi. Magnezyumun da kalp kaslarının düzenli çalışması ve kalp ritminin korunmasında önemli rol oynadığını ifade eden Avkaroğulları, kabak çekirdeği, ıspanak, avokado ve somon gibi besinlerin magnezyum açısından zengin olduğunu kaydetti.

L-Karnitin'in yağların hücre içerisinde enerjiye dönüştürülmesinde görev aldığını dile getiren Avkaroğulları, özellikle kalp-damar hastalığı bulunan veya daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerin bu tür takviyeleri hekim değerlendirmesi olmadan kullanmaması gerektiğine dikkat çekti. Yeşil çayın da kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabileceğini belirten Avkaroğulları, içerdiği kafein nedeniyle tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini söyledi.

D vitamininin yalnızca kemik sağlığı için değil, kalp ve damar sistemi açısından da önemli olduğunu belirten Avkaroğulları, vücuttaki D vitamini seviyesinin kan testiyle belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Eksiklik tespit edilmesi halinde hekim kontrolünde takviye kullanılabileceğini kaydeden Avkaroğulları, bilinçsiz ve gereğinden fazla vitamin kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin ile kırmızı ve siyah üzüm ve yer fıstığında bulunan resveratrolün de kalp ve damar sağlığı açısından üzerinde çalışmalar yapılan bileşenler arasında bulunduğunu aktaran Avkaroğulları, bu ürünlerin takviye şeklinde kullanılmadan önce kişinin mevcut hastalıkları ve kullandığı ilaçların göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

B12 vitamini ve folik asidin kandaki homosistein metabolizmasında rol oynadığını belirten Avkaroğulları, özellikle ailesinde erken yaşta kalp-damar hastalığı öyküsü bulunan kişilerin gerekli tetkikleri yaptırmasının önem taşıdığını ifade etti. Avkaroğulları, takviye ihtiyacının kişiden kişiye değişebileceğini belirterek, vitamin, mineral ve diğer destek ürünlerinin hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı