Dr. Atasoy: "Anne sütü bebeği birçok hastalıktan korur"

YALOVA - Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahriye Semizoğlu Atasoy, "Biz ilk 6 ay bir bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesini istiyoruz. Bu bir bebeği birçok hastalıktan korur" dedi.

"Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahriye Semizoğlu Atasoy, yaptığı açıklamada, ilk üç gün antikor yüklü sütün bebeğin ihtiyaçlarına göre olduğunu ifade etti. Atasoy, daha sonra sütün yapısının değiştiğini ve bebeğin ihtiyacına göre şekillendiğini söyleyen Atasoy, şöyle konuştu:

"Anne sütü, ön süt ve son süt olmak üzere emzirme esnasında ikiye ayrılır. Anne bebeği emzirdikçe son sütte yağ oranı artar. Bu da bebeğin kalori ihtiyacını karşılar. Biz ilk 6 ay bir bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesini istiyoruz. Bu bir bebeği birçok hastalıktan korur. Kanserlerden korur, lenfoma gibi orta kulak iltihabı sıklığını azaltır. Bebeklerin alerji olma gibi riskini azaltır. Alerjik olmaya meyilli bir bebek ise semtonların ortaya çıkmasını geciktirir. Aynı zamanda bebeklerde zeka seviyesinin yüksek olmasını sağlar. Aynı zamanda hazmı kolaydır."

Atasoy, emziğin bebeğin ağız ve diş yapısını bozmasının neden olduğunu ayrıca anne sütünü de reddetme durumlarına sebep verdiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Aydoğdu da emzirmenin doğum sonrasında annenin kanamasını düşürdüğünü ifade etti.

Aydoğdu, emzirmenin anneyi kansızlıktan da koruduğuna dikkati çekerek, "Emzirme bebek ile anne arasındaki güvenli bağlanmayı sağlar ve depresyona karşı da koruyucudur. Emzirmeyle birlikte salgılanan hormon, bildiğimiz mutluluk hormonudur. Yani bol bol emzirip bol bol mutlu olabilirsiniz. Ayrıca emzirmek anneni doğum sonrası kilo vermesine yardımcı olur. Sık ve düzenli aralıklarla emzirmek anneye hızlı şekilde kilo verdirir" dedi.

Hastanenin Gebe Okulu eğitmeni ebe Gülnur Çimen ise 2023 yılından itibaren gebe okulunda eğitimler gerçekleştirildiğini, eğitimlere kadın doğum, çocuk uzmanları, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve ebelerin katıldığını söyledi.