Doktor kız kardeşler aynı hastanede şifa dağıtıyor

SAMSUN - Samsun'da aynı hastanede çalışan doktor kız kardeşler, hem hastalarına şifa dağıtıyor hem de dikkat çekiyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seher Sarı Kayalarlı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Gülsenem Sarı Aracı (37), Liv Hospital Samsun'da görev yapıyor. Mersinli olan 2 kardeş farklı üniversitelerden mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini tamamladı. Akabinde yolları Samsun'da kesişen 2 doktor aynı hastane görev yaparak hastalara şifa olmaya devam ediyor.

Hastaların doğum sürecini abla hekim takip ederken, doğumdan sonra çocukların sağlığı ise kardeş hekime emanet ediliyor. Kardeş branşlarda çalışan doktorlar, hastalar konusunda birbirleriyle yardımlaşmanın, iletişim halinde olmanın kendilerini daha güçlü hale getirdiğini söyledi.

"Ablamla aynı yolda olmak benim için bir gurur"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Gülsenem Sarı Aracı, "Mecburi hizmeti tamamladıktan sonra ablamın da Samsun'da olması vesilesiyle burayı tercih ettim. Samsun'da yaşamaya karar verdim. Kısa süreli çevre ilçelerdeki hizmetimden sonra Liv Hospital Samsun'da çalışmaya başladım. Ablamla aynı hastanede çalışmak çok güzel. Onunla aynı hastanede olmak hem bir hekim olarak hem ablam olarak iletişimimiz kuvvetli olduğu için çok rahat. Kadın doğum ile çocuk sağlığı birbirlerine kardeş branşlar. Hastalarımız konusunda iletişimimiz, yardımlaşmamız çok kuvvetli. Bu durum da bizi daha güçlü yapıyor. Ablam benim için her zaman pozitif bir örnekti. O ilk okumayı öğrendiğinde ben de onunla yarışarak okumayı öğrendim. O başardı, ben de yapacağım dedim. Onun arkasından gitmek, onunla aynı yolda olmak benim için gurur verici bir durum" dedi.

"Samsun'da buluşmak bizim için çok büyük tesadüf"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seher Sarı Kayalarlı ise "Aramızda 1 yaş var. Ben bir adım önden başlayan olarak kadın doğum tercihi yaptım. İsteyerek bu mesleği seçtim. 7 yıldır bu hastanede çalışıyorum. Burada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak seve seve hizmet veriyorum. Ben bu işe çok gönüllüydüm. Kardeşim gelecek diye çok heyecanlandım. Aile birliğini, dirliğini sağlamak istiyorduk. Farklı şehirlerde yıllarca yaşadık. Üniversite hayatımız ve mecburi hizmetlerimiz farklı şehirlerde geçti ama hep aynı gönüldeydik. Samsun'da buluşmak bizim için çok büyük tesadüf. Çünkü biz buralı değiliz. Bu durumu gönülden istedik. Bu durum bana güven veriyor. Ağırlıklı olarak doğum yaptırıyorum. Doğan bebekleri de emanet edeceğimiz güvenli eller arıyoruz" diye konuştu.