Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Hastayı Muayene Etmedi

Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Hastayı Muayene Etmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Meram Devlet Hastanesi'nde bir göz doktoru, kıyafetinin açık olduğu gerekçesiyle kadın hastasını muayene etmeyi reddetti. O anların görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı ve Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

KONYA'da Meram Devlet Hastanesi'nde görevli göz doktoru H.H.U., kadın hastasını, kıyafetinin açık olduğu gerekçesiyle muayeneyi reddedip, "Teşhircileri muayene etmiyorum" dedi. Sağlık Bakanlığı, o anların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meram Devlet Hastanesi'nde görevli göz doktoru H.H.U., muayene olmak için gelen kadın hastasının kıyafetinin açık olduğunu öne sürerek muayeneyi reddetti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, tepki çekti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Görüntülerde "Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktor H.H.U. hakkında Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Konya Valiliği de sosyal medya hesabından doktor hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği" yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
İşte Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi

İşte Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi
Zelenski'den beklenen açıklama geldi: Putin ile görüşme Türkiye'de olabilir

Zelenski'den beklenen açıklama geldi! Listesinin başında Türkiye var
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları

Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Rol arkadaşından olay hareket! Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe

Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.