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Doktor, bebeklerde yürütecin kas gelişimini ve yürümeyi geciktirebileceğini söyledi

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Doktor, bebeklerde yürütecin kas gelişimini ve yürümeyi geciktirebileceğini söyledi
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Özel Ümit Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bülent Özyurt, bebeklerde yürüteç kullanımının kas gelişimini ve yürüme sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirterek aileleri uyardı. Özyurt, uzun süreli kullanımın parmak ucunda yürüme alışkanlığına yol açabileceğini söyledi.

Özel Ümit Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bülent Özyurt, bebeklerde yürüteç kullanımının kas gelişimini ve yürüme sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirterek aileleri uyardı. Özyurt, uzun süre yürüteç kullanımının parmak ucunda yürüme alışkanlığına da yol açabileceğini söyledi.

Bebeklerin daha erken yürümesini sağlamak amacıyla tercih edilen yürüteçler, sanılanın aksine doğal gelişim sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Özel Ümit Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bülent Özyurt, bebeklerde yürüteç kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yürüteç kullanımını önermediklerini belirten Özyurt, bebeklerin kendi kas gücünü, dengesini ve hareket koordinasyonunu geliştirerek yürümeyi öğrenmesinin önemine dikkat çekti.

"Yürüteç bizim önerdiğimiz bir şey değil"

Yürütecin özellikle günlük işlerini yapmaya çalışan anneler için pratik bir çözüm gibi görülebildiğini ifade eden Op. Dr. Bülent Özyurt, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında annelerin kolayına gelebilir. Ocakta yemeğini pişirirken çocuğunu da yürütece koyuverir, dolayısıyla güvende kaldığını düşünür. Ama bunu çok uzun süre, sürekli kullanmak çocuğun kendi kas gücüyle ayakta dikilmesini engellediği için bacaklardaki, omurgadaki kaslardaki güçlenmeyi yavaşlatır."

Yürüme ve hareket koordinasyonu gecikebilir

Bebeklerin yürümeyi öğrenirken kaslarını kullanması ve denge becerilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Özyurt, uzun süreli yürüteç kullanımının bu süreci olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Özyurt, "Dolayısıyla istediğimiz zamanda istediğimiz güce ulaşamaz ve kendi başına koordinasyonu, hareketleri de, yürümesi de gecikecektir" ifadelerini kullandı.

Parmak ucunda yürümeye neden olabilir mi?

Yürüteç kullanımının bebeklerde parmak ucunda yürüme alışkanlığı oluşturup oluşturmadığı sorusunu da yanıtlayan Özyurt, özellikle yürüteç yüksekliğinin yanlış ayarlanmasına dikkat çekti. Özyurt, "Hele o yürütecin ayarını yüksek yaparlarsa, çocuk yere sadece parmak ucuyla dokunabiliyorsa bu bir alışkanlık oluşturabilir. O yüzden de zaten istemiyoruz yürüteci" dedi.

"Gerçek kas kısalığı yoksa geçici olabilir"

Parmak ucunda yürümenin her zaman kalıcı bir sorun anlamına gelmediğini belirten Özyurt, aşil tendonu ve ilgili kaslarda gerçek bir kısalık bulunmaması durumunda bu alışkanlığın geçici olabileceğini ifade etti. Özyurt, bebeklerin doğal hareket ve kas gelişimlerini destekleyen bir süreçle yürümeyi öğrenmelerinin önemini vurgulayarak ailelere yürüteç kullanımından kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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