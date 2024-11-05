Üye Girişi
Haberler

Doğum Sonrası Kadınlarda Genel Sağlık ve Estetik Sorunlar

Doğum Sonrası Kadınlarda Genel Sağlık ve Estetik Sorunlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Fatma Ölmez, doğum sonrası genital bölgede meydana gelen deformasyonlar ve ilgili rahatsızlıkların yalnızca doğum yapmış kadınlarla sınırlı olmadığını, bu sorunların tedavi edilebilir olduğunu belirtti. Vajinoplasti, labioplasti gibi estetik işlemler, hem sağlık problemlerini hem de estetik kaygıları gidermede önemli rol oynayabilir.

DOĞUM sonrası kadınların en sık karşılaştığı sorunlardan birinin genital bölgede meydana gelen deformasyonlar ve bunlara bağlı gelişen rahatsızlıklar olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatma Ölmez, "Bu değişiklikler sadece cinsel ilişki yaşamış kadınlarda değil, cinsel aktivitesi olmayan kadınlarda bile görülebiliyor. Bu şikayetler tedavi edilebilir ve birçok estetik uygulama bu sorunları çözmede fayda sağlayabilir" dedi.

Doğumun, kadınların vücutlarında çeşitli değişikliklere yol açtığını ve bu değişikliklerin özellikle genital bölgede belirgin olabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatma Ölmez, "En sık rastlanan problemler arasında, vajinal genişleme, dudak sarkması, dış dudaklarda hacim kaybı ve cilt tonunda koyulaşma sayılabilir. Ayrıca, idrar kaçırma gibi fonksiyonel sorunlar da doğum sonrası dönemde sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Bu değişiklikler doğal süreçlerdir ancak tedavi edilebilir" diye konuştu.

'DOĞUM YAPMIŞ KADINLARLA SINIRLI DEĞİL'

Cinsel ilişki yaşamamış kadınların da bu tür sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ölmez, "Bu tip deformasyonlar, genetik yatkınlık, hızlı kilo alıp verme ya da hormonal değişikliklerden kaynaklanabilir. Yani, bu şikayetler sadece cinsel hayatı olan ya da doğum yapmış kadınlarla sınırlı değil" dedi.

'HEM SAĞLIK PROBLEMLERİ HEM DE KİŞİLERİN ESTETİK KAYGILARI GİDERİLEBİLİR'

Vajinal genişleme ve dudak sarkması gibi durumların idrar yolu enfeksiyonları, vajinal enfeksiyonlar ve cinsel ilişkide ağrı gibi sorunlara yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Ölmez, "Özellikle vajinal genişleme, pelvik taban kaslarının zayıflamasına neden olarak idrar kaçırma gibi fonksiyonel problemleri tetikleyebilir. Aynı şekilde, dış dudaklarda meydana gelen hacim kaybı ve deformasyonlar, genital bölgenin korunma fonksiyonunu zayıflatarak enfeksiyon riskini artırabilir. Bu problemler sadece estetik bir kaygı değil, sağlık açısından da ele alınması gereken önemli bir konu. Vajinoplasti, labioplasti, dış dudak dolgusu ve genital bölge beyazlatma gibi işlemler, doğum sonrası veya farklı nedenlerle oluşan sorunları çözmede etkili yöntemler olarak öne çıkıyor. Özellikle vajinal genişleme ve dudak sarkması gibi sorunlarda vajinoplasti ve labioplasti en sık başvurulan işlemler arasında yer alıyor" diye konuştu.

'KİŞİNİN KENDİNE OLAN GÜVENİNİ ARTIRIR'

Kadınların bu süreçte utanmadan ve korkmadan uzmanlardan yardım alması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ölmez, "Önemli olan, kadınların bu süreçlerde kendilerini rahat ve güvende hissetmeleridir. Bu işlemler, uzman ellerde ve uygun koşullarda yapıldığında başarılı sonuçlar verir, kişinin kendine olan güvenini artırır ve yaşam kalitelerini de yükseltir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"

 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

Bahçeli'nin çağrısını yinelemesi Ayyüce Türkeş'i küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı! MASTERCHEF LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ | Lebeniye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.