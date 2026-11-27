Sonbahar yağmurları ile birlikte boy göstermeye başlayan yabani mantarlar, birkaç gün içinde karaciğer iflasından organ nakline kadar giden ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir.

Hafta sonu doğa yürüyüşlerinde toplanan ya da yol kenarındaki tezgahlardan "taze" denilerek alınan yabani mantarlardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle sonbaharda ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak acil servislerin en ağır vakalarını oluşturuyor. İEÜ Medical Point Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ferit Çelik masum bir akşam yemeğinin özellikle karaciğer üzerinde onarılamaz hasarlar bırakabileceğine dikkat çekti.

En büyük hasar karaciğere

Mantar zehirlenmelerinin yalnızca bulantı, kusma ve ishalle sınırlı olmadığını belirten Doç. Dr. Ferit Çelik, bazı mantar türlerinin karaciğerde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabileceğini ifade etti. Mantar zehrinin genellikle karaciğer hücrelerini hedef aldığını anlatan Doç. Dr. Çelik, "Mantar zehirlenmesinin en ciddi sonuçlarından biri, karaciğerin kısa sürede çalışamaz hale gelmesi. Özellikle Amanita phalloides gibi bazı zehirli mantarlar, karaciğer hücrelerine zarar veren amatoksin adlı bir zehir içeriyor. Bu zehir karaciğer hücrelerinin yaşamak ve çalışmak için ihtiyaç duyduğu proteinleri üretmesini engelliyor. Hücreler zarar görüp öldükçe karaciğer görevini yapamaz hale gelebiliyor. Ağır vakalarda hastanın hayatını kurtarmak için acil karaciğer nakli gerekebiliyor" dedi.

İlk saatler çok önemli

Mantar yedikten sonra bulantı, kusma, ishal veya karın ağrısı gelişen kişilerin vakit kaybetmeden acil servise başvurması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Çelik, "Mantar tüketiminden 6 saatten daha uzun süre sonra başlayan mide-bağırsak belirtileri zehirlenme açısından önemli bir uyarıdır. Mantar zehirlenmesinde en büyük hata, şikayetlerin kendiliğinden geçmesini beklemektir" diye konuştu.

Yabani mantar yedikten sonra bu tür sorunlarla karşılaşan kişileri şikayetleri hafiflese bile vakit kaybetmeden acil servise gitmeleri konusunda uyaran Doç. Dr. Çelik, "Özellikle amatoksin zehirlenmelerinde erken tanı ve tedavi hayati önem taşır. Belirtilerin geçmesi zehirlenmenin sona erdiği anlamına gelmez. Ağır mantar zehirlenmelerinde karaciğer hasarının yanı sıra böbrek yetmezliği, kanama bozuklukları, bilinç değişiklikleri ve çoklu organ yetmezliği de gelişebilir. Bu nedenle hastaların karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyonları ve kan pıhtılaşma değerlerinin yakından takip edilmesi gerekir" dedi.

Doğal olması güvenli olduğu anlamına gelmez

Mantar türlerinin kolaylıkla karıştırılabildiğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Çelik, "Görünüşüne, kokusuna veya tadına bakılarak mantarın güvenli olduğu anlaşılamaz. Zehirli mantarlar bazen tamamen zararsız görünen mantarlara benzeyebilir. Mantarın pişirilmesi, kaynatılması veya kurutulması amatoksinleri güvenilir biçimde etkisiz hale getirmez. Bu nedenle bilinmeyen mantarları tüketmemek, alınabilecek en etkili önlemdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı