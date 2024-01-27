Diyarbakır'da vatandaşlar kansere karşı bilinçlendiriliyor

DİYARBAKIR - Memorial Diyarbakır Hastanesi, hasta, hasta yakınları ve vatandaşlara yönelik kanser hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.

Kanser türleri, risk faktörleri, belirtileri ve tedavilerinin ele alındığı seminer, bugün 4 saatlik bilgilendirmeyle gerçekleşti. İlginin yoğun olduğu seminere doktorlar, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Memorial Diyarbakır Hastanesinde Tıbbi Onkoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, ilkini düzenledikleri Onkoloji Okuluna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kanser hastalıklarının kalp damar hastalıklarından sonra ciddi halk sağlığı problemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ekinci, "Bugün ilkini düzenlediğimiz Onkoloji Okulundayız. Katılım ilk olmasına rağmen çok yüksek. Onkoloji, kalp damar hastalıklarından sonra şu an ciddi bir halk sağlığı problemidir. Kalp damar hastalıklarından sonra en sık ölüme sebep olan kanserdir. Onkoloji Okulunda bugün kanserde yeni tedavi seçeneklerinden bahsettik. Klasik olarak 60 yılı aşkındır kullandığımız kemoterapilerin yanında artık hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler de günlük kullanımımıza girdi. Çoğu hastamız artık immünoterapiden ve hedefe yönelik tedaviden fayda görülecek mi diye test ederek tedaviye başlıyoruz. Maalesef tüm kanserlerde bu seçeneğimiz yok ama hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi seçeneğimiz olan hastalarda sonuçlarımız çok daha iyi. Hastaların tedavi başarısı çok daha yüksek. Tüm hastaların bu tür tedavilerden faydalanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ekinci, sözlerine şöyle devam etti:

"Halkımız artık kanser konusunda bilinçlendi. Halkımız artık bilgileri yetkili kişiden almak istiyor. İnternet ortamı kahve ortamı gibi bir ortam. Hiçbir doğruluğu ispatlanmamış çok sayıda bilgi internette dolaşıyor. Kanserle ilgili doğru bilginin yetkili kişiden alınması gerekiyor. Bu tarz sosyal sorumluluk projeleriyle hastanemizin faaliyetleri devam edecek. İlkini düzenliyoruz. Ama bunu düzenli periyodik olarak genişletmeye devam etmeyi düşünüyoruz."

(MHİ-AKK-Y)