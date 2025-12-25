Haberler

Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da, Vali Ahmet Cemil Serhadlı Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Ali Bingöl, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Hastane bahçesinde fenalaşarak kalp krizi geçiren Bingöl, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da kalp krizi geçiren öğretmen Ali Bingöl, hayatını kaybetti.

Olay, dün Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Kayapınar ilçesindeki Vali Ahmet Cemil Serhadlı Ortaokulu'nda görevli öğretmen Ali Bingöl, göğüs ağrısı şikayetiyle eşiyle birlikte hastaneye geldi. Hastane bahçesinde aniden fenalaşan Bingöl, acil serviste tedaviye alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Bingöl, doktorların tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti. Bingöl'ün cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kayapınar Vali Ahmet Cemil Serhadlı Ortaokulu Öğretmenimiz Ali Bingöl'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kına gecesindeki görüntü olay oldu: Herkes yaş farkına takılıyor

Yaş farkı olay oldu
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var

Bilal Erdoğan'dan programa damga vuran mesaj: Buna ihtiyacımız var
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti