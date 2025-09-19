Haberler

Diyarbakır'da Hastanede Tadilat Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tadilat sırasında tavandan kopan parçanın düşmesi sonucu 21 yaşındaki işçi A.E. ağır yaralandı. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde hastanenin 11'inci katında bulunan yoğun bakım ünitesinde meydana geldi. Tadilat sırasında işçilerden A.E.'nin üzerine tavandan kopan bir parça düştü. Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan işçi, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
