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Diyarbakır'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına yoğun ilgi

Diyarbakır'da 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasına yoğun ilgi
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Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası Diyarbakır'da 21 ekiple sürüyor. Stantlarda denge, kavrama kuvveti ve otur-kalk testleriyle vatandaşların hareket yaşı belirleniyor, sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturuluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası, Diyarbakır'da da hızla devam ediyor.

10 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında uygulanacak kampanya kapsamında, meydanlar, alışveriş merkezleri, parklar, camiler, pazar yerleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, üniversite kampüsü ile vatandaşların yoğun olduğu farklı noktalarda bilgilendirme ve ölçüm stantları kuruldu. İl ve ilçe merkezlerindeki farklı noktalarda kurulan stantlar ile bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesi ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Kurulan stantlarda, fizyoterapist ve sağlık personeli tarafından vatandaşlara yönelik çeşitli fiziksel değerlendirme testleri uygulanıyor. Bu kapsamda, tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi gerçekleştirilerek katılımcıların "hareket yaşı" belirleniyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda fiziksel aktivite desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen bireyler, Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor. Kampanya kapsamında il ve ilçe merkezlerinde 21 ekip görev yaparken, ekipler tarafından, çeşitli kurumlar ziyaret edilerek çalışanlara da yerinde test uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bir ay sürecek olan kampanya ile toplum genelinde hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve kronik hastalık risklerinin azaltılması yanında bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesi ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kampanya hakkında açıklamada bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Emre Asiltürk; "10 Temmuza kadar devam edecek kampanya kapsamında İlimizin farklı noktalarında 21 ekibimizle sahadayız. Toplumda fiziksel aktivite bilincini artırmak ve vatandaşlarımızı daha aktif bir yaşama teşvik etmek ve hareket ölçümlerinin yanı sıra sağlıklı yaşam konusunda danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hareket yaşını öğrenmeleri için stantlarımıza davet ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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