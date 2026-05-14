Diyarbakır'da kapsamlı afet sağlık tatbikatı

Diyarbakır'da, afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla geniş kapsamlı afet sağlık tatbikatı gerçekleştirildi.

Çınar ilçesindeki Göksu Barajı yerleşkesinde 8 Mayıs'ta düzenlenen tatbikat, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nün yöneticiliğini yürüttüğü Afet Sağlık Grubu kapsamında, UMKE tarafından koordine edilen UMKE 21. Bölge Tatbikatı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikatta, 6.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem senaryosu üzerinden çok sayıda afet ve acil durum uygulaması hayata geçirildi. Senaryo kapsamında deprem sonrası oluşan enkaz alanlarına müdahale edilirken, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler (KBRN), kitlesel yaralanma, suda boğulma, hava yolu ile hasta ve yaralı tahliyesi, sahra hastanesi kurulumu ve işletilmesi ile mobil haberleşme sistemleri eş zamanlı olarak devreye alındı.

Tatbikat sürecinde ayrıca Hastane Afet Planı (HAP) ve İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (İL SAKOM) senaryoları da aktif şekilde uygulandı. Paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda toplam 255 personel, 44 araç, 1 helikopter ve 1 bot görev aldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta, afet anlarında hızlı müdahale, etkin koordinasyon ve kurumlar arası iş birliğinin önemi bir kez daha ortaya konuldu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, gerçekleştirilen tatbikatın afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Afet anlarında sağlık hizmetlerinin hızlı, koordineli ve kesintisiz sürdürülebilmesi büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı tatbikat ile hem müdahale kapasitemizi hem de kurumlarımız arasındaki koordinasyon gücünü sahada test etme imkanı bulduk. Diyarbakır olarak afetlere hazırlık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı