'Dijital bağımlılık nedeniyle tedavi gören çocuk sayısı artıyor'

DİJİTAL bağımlılık nedeniyle tedavi gören çocuk sayısının arttığını ifade eden Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Samet Can Demirci, "Dijital bağımlılık nedeniyle tedavi gören çocuklarda okula gitmeme, uyumama, yemek yememe ve tuvalet ihtiyacını erteleme gibi ciddi sorunlar görülebilir. Bağımlılığın erken dönemde fark edilmesi büyük önem taşıyor" dedi. .

Lokman Hekim Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalara ve dijital bağımlılık nedeniyle tedavi gören çocukların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Samet Can Demirci, telefon ve internet kullanımının tek başına bağımlılık anlamına gelmediğini belirtti. Demirci, asıl sorunun ekran dışında zaman geçirememe ve başka faaliyetlerden keyif alamama olduğunu dile getirdi.

Dijital bağımlılığın genellikle yavaş ilerlediğine dikkat çeken Demirci, ailelerin ilk belirtileri çoğu zaman göz ardı ettiğini, sorun derinleştikçe müdahalenin daha da güçleştiğini kaydetti.

'ERKEN YAŞTA EKRAN MARUZİYETİ BAĞIMLILIK RİSKİNİ ARTIRIYOR'

Parlak renkler ve hızlı hareket içeren dijital içeriklerin çocukların beynindeki ödül mekanizmasını etkilediğini belirten Demirci, "Ekran kullanımı yüksek ve hızlı dopamin salınımına yol açıyor. Bu durum sosyal etkinliklerden alınan haz duygusunu azaltabilir" dedi. Demirci, özellikle bebeklik dönemindeki ekran maruziyetinin ilerleyen yaşlarda bağımlılık riskini artırdığını ifade etti.

Yemek yedirirken çocukların ekran karşısına oturtulmasının sık yapılan hatalardan biri olduğunu dile getiren Demirci, bu alışkanlığın ilerleyen dönemlerde yeme bozuklukları ve obezite gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

'İLK İKİ YAŞTA EKRAN ÖNERİLMİYOR'

Demirci, çocukların ilk iki yaş boyunca ekranla tanıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek, 2-3 yaş aralığında ise ekran süresinin günlük yarım saatle sınırlandırılmasını önerdiklerini aktardı.

Ailelerin çocukları sakinleştirmek amacıyla ekran kullanımına yönelmesinin önemli bir risk oluşturduğunu kaydeden Demirci, bunun çocuklara ekranı bir rahatlama ve duygu düzenleme aracı olarak öğrettiğini ifade etti.

Çocukların zamanla duygularıyla baş etmek yerine ekrana yönelmeye başladığını belirten Demirci, bu durumun ilerleyen yaşlarda dijital bağımlılık gelişme riskini tetiklediğini söyledi.

'EKRAN SÜRESİNİ AZALTMAK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL'

Dijital bağımlılığın altında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon, anksiyete, akran zorbalığı veya farklı psikososyal sorunların bulunabileceğine dikkati çeken Demirci, tedavi sürecinde yalnızca ekran süresinin azaltılmasının yeterli olmadığını belirtti.

Bağımlılığa neden olan temel etkenlerin de titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Demirci, kalıcı çözüm için bütüncül bir yaklaşımın önem taşıdığını söyledi.

'ÇOCUKLARIN ELİNDEN CİHAZLARI ANİDEN ALMAYIN'

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Samet Can Demirci, çocukların elinden bilgisayar veya telefonun aniden alınmasının ciddi çatışmalara yol açabileceğini belirterek, ailelerin öncelikle çocukla sağlıklı iletişim kurması ve ekran kullanımının altında yatan nedenleri anlamaya çalışması gerektiğini ifade etti.

Ailelere çocuklarının düşüncelerini dinlemeleri, fikirlerine değer vermeleri ve onlarla kaliteli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Demirci, çocukların koşulsuz sevgi gördüklerini hissetmelerinin sağlıklı gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı