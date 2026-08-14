Koreli turistin taksi isyanı: 552 TL’lik yolculuk için kredi kartından fazla para çekildi

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan taksiye binen Güney Koreli bir turist, yaşadığı ödeme mağduriyetini kaydettiği video ile sosyal medyada paylaştı. Taksimetrede 552 TL yazmasına rağmen kendisinden 1000 TL tahsil edildiğini belirten turistin tepkisi kısa sürede gündem oldu.

"UYGULAMA ÇALIŞMIYOR" DEYİP NAKİT İSTEDİ

Koreli turist, taksi uygulaması üzerinden indirim alacağını düşünerek yolculuğa başladığını ancak taksicinin "Uygulama üzerinden ödeme olmuyor" diyerek kendisinden nakit istediğini ifade etti.

Görüntülerde yaşadığı şoku ve isyanı dile getiren turist, şu ifadeleri kullandı:

"Taksi uygulamasından indirim alacağımı sanıyordum ama indirim olmuyormuş. Yok artık! Taksici 1000 TL çekmiş... Ödemede bir problem vardı, ne olduğuna baktım. Bu yolculuk normalde 552 TL olması gerekirken 'Uygulamadan ödeme olmuyor' dedi. Bu yüzden nakit ver dedi. Ben de ödemeyi kartla yapınca 1000 TL çekmiş."

448 TL'LİK FARK

Taksimetrede görünen 552 TL ile hesaptan çekilen 1000 TL arasındaki 448 TL’lik fark sosyal medyada tepkilere yol açtı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte, özellikle yabancı turistlerin İstanbul’daki taksi deneyimleri ve ödeme yöntemleriyle ilgili yaşadığı sorunlar yeniden tartışılmaya başlandı.

İstanbul'da taksicilerle ilgili ücret, güzergah ve ödeme yöntemlerine dair şikayetler sık sık gündeme geliyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası daha önce benzer olumsuzlukların kuruma bildirilmesi gerektiğini ve kurallara aykırı davranan taksicilere yaptırım uygulanmasını desteklediklerini açıklamıştı.