Haberler

Bahçeli'den AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına damga vuran hediye

Bahçeli'den AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına damga vuran hediye Haber Videosunu İzle
Bahçeli'den AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına damga vuran hediye
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik çiçeği gönderdi. Geleneği bozmayan Bahçeli'nin Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlama alanına yolladığı çelenk, kırmızı, beyaz ve AK Parti'nin 25. yaşını simgeleyen turuncu karanfillerle süslendi.

14 Ağustos 2001’de kurulan ve Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan AK Parti, 25. yaşını Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen görkemli bir etkinlikle kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara sesleneceği tarihi program öncesinde alana ulaşan özel bir jest dikkat çekti.

DEV ÇELENK TÖREN ALANINDA 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik çiçeği yolladı. Başkent Millet Bahçesi’ndeki tören alanına getirilen dev çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle bezendi. Çelengin alt kısmına ise AK Parti’nin çeyrek asırlık simgesi haline gelen beyaz ve turuncu karanfillerle "25" rakamı işlendi.

GELENEK 25. YILDA DA BOZULMADI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümleri ve özel kongre gibi önemli programlarına çelenk gönderme geleneğini partinin 25. yaş gününde de sürdürmüş oldu. İttifakın birlik mesajını pekiştiren bu jest, alandakiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Beklenen gün geldi çattı! Coşkulu kalabalık toplandı, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Beklenen gün geldi çattı! Gözler Erdoğan'ın açıklamasında
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi

Tarihi günde Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Külçe külçe altın çıktı
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti

Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi

Yurt dışından getirilen araçlarda kurallar sil baştan değişti