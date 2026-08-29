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Didim Devlet Hastanesi'ne 5 Yataklı 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi

Didim Devlet Hastanesi'ne 5 Yataklı 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi
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Didim Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla 5 yatak kapasiteli 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi hizmete sunuldu.

Didim Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla 5 yatak kapasiteli 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi hizmete sunuldu. Yeni üniteyle hastanenin yoğun bakım kapasitesi artırıldı.

Didim Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir çalışma hayata geçirildi. Hastane bünyesinde 5 yatak kapasiteli 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi hizmete sunuldu. Yeni yoğun bakım ünitesiyle birlikte hastanenin mevcut 10 yatak kapasiteli 2. Seviye Yoğun Bakım Ünitesine ilave kapasite oluşturuldu. Böylece Didim Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım hizmetlerindeki kapasitesi ve tedavi imkanları güçlendirildi. 5 yatak kapasiteli yeni 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi, yakın takip ve sürekli gözlem gerektiren hastaların tedavi süreçlerinin hastane bünyesinde sürdürülebilmesine katkı sağlayacak. Ünitenin hizmete girmesiyle birlikte yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin artırılması hedefleniyor. Yeni yoğun bakım ünitesiyle Didim Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmeti sunma kapasitesinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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