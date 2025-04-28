DEÜ ile KİTVAK Arasında Onkoloji Enstitüsü İçin 3,5 Milyon Liralık Protokol İmzalandı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) arasında imzalanan protokol kapsamında, üniversitenin Onkoloji Enstitüsü'nün laboratuvar altyapısı için yaklaşık 3,5 milyon liralık bağış protokolü imzalandı.

DEÜ Rektörlüğü Senato Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Türkiye'nin önemli hayır kuruluşlarından biri olan KİTVAK ile üniversitelerinin uzun yıllara dayanan bir işbirliğinin olduğunu söyledi.

İmzalanan protokolün önemine değinen Yılmaz, "Yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde bir bağışla, Onkoloji Enstitümüzde yer alan laboratuvarımızın malzeme ihtiyacının karşılanmasına önemli bir katkı sağladılar. Türkiye'de yalnızca 3 tane onkoloji enstitüsü var. Bunlardan biri olma özelliğini taşıyan ve Ege Bölgesi'nde kurulan tek enstitü olan DEÜ Onkoloji Enstitüsü'nün bu destekle araştırma ve tedavi çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşıyacak. Katkıları için vakfımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren DEÜ ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

DEÜ ile de uzun yıllara dayanan bir paydaşlıklarının olduğunu hatırlatan Ulueren, "Bu birlikteliği iyilik amaçlı devam ettirmek istiyoruz. Bugün de bu kapsamda üniversite ile bir araya geldik ve hastalığa umut olacak son derece önemli bir yatırıma daha imza attık. Birlikten kuvvet doğar. Bize yüreğini açan ve son derece samimi yaklaşan Sayın Rektörümüze ve tüm üniversite yetkililerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.