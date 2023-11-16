Derecik Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesi'nde Derecik Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Derecik Devlet Hastanesinde deprem ve yangın anında ortaya çıkacak riskler ve olaylar karşısında neler yapılabileceğini belirlemek ve oluşabilecek aksaklıkları engellemek amacıyla; hastane personelleri, UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye, jandarma, özel güvenlik ve polis ekipleriyle birlikte gerçeğini aratmayacak tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği, yaşanan depremin ardından hastanede yangın çıktı. Ekipler, hastanedeki yaralıları sedyeyle dışarıya çıkarırken AFAD ve itfaiye görevlileri de üst katlarda mahsur kalan yaralıları sedyeyle ambulans ve bahçede kurulan sahra hastanesine çıkarıldı. Ardından yaralılara yine bahçede kurulan sahra hastanesinde müdahale edildi.

Hastane personeli Hatice Yılmaz, "Derecik ilçesinde bugün hastanemizde yangın ve deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Yaklaşık 6-7 aydır hastanede afetler üzerine çalışmaktayız. Ben Maraş Elbistan'lıyım. Yakın zamanda çok büyük bir deprem yaşadı memleketim. Burada da halk olarak gönüllü çalıştık. Afet planını oluşturduk. Şuan için hastanemizde afet bilincini geliştirmek adına çok güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyorum ve çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. Emeği geçen her bir arkadaşa ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.