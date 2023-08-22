Depremde ampute olan Ayhan Aksoy, Hacettepe Üniversitesi'nde protezle yeniden ayağa kalkacak

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve sol bacağı ampute edilen Ayhan Aksoy (32), Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde üretilecek protezle yeniden ayağa kalkacak. Aksoy, "Burada çok iyi protezler takıldığını duydum ve onun üzerine hastaneye başvurdum. En büyük hayalim buradan yürüyerek çıkmak" dedi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde berber olan Ayhan Aksoy (32), 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden yara almadan kurtuldu. Öğleden sonra eve girdiğinde ikinci depreme yakalanan Aksoy, 6 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Üzerine düşen kolon nedeniyle yaralanan ve sol bacağı ampute edilen Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'ne başvurdu. Aksoy'un gerekli tetkik ve tedavileri yapıldıktan sonra yerli ve milli protez üretimi için çalışma başlatıldı.

'HAYALİM BURADAN YÜRÜYEREK ÇIKMAK'

Ayhan Aksoy, "Yıkımın altında 6 saat kaldım ve ardından kurtarıldım. Evimize kontrol etmek düşüncesiyle binaya girmiştim. Evimizde bir sorun da yoktu. Yarım saat kadar da içeride oyalandım. Deprem başlayınca da evimiz aniden yıkıldı zaten, hiç sallanma bile olmadı. Bana kaçma fırsatı, hazırlanma fırsatı hiç olmadı. Hacettepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesini araştırdım ve burada çok iyi protezler takıldığını duydum. Çıkan haberler buraya gelmemde etkili oldu. En büyük hayalim buradan yürüyerek çıkmak" dedi.

'EGZERSİZLERLE TAKİBİNİ YAPIYORUZ'

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Ülger ise, Aksoy'un daha önceki depremzedelere takılan protezlerle ilgili haberleri gördüğünü ve bunun üzerine kendilerine başvurduğunu belirterek, "Ameliyattan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon alamamış. Bu süreç proteze hazırlık açısından çok önemli. Kalan kısma biz 'güdük' diyoruz; oranın stabil olması, ödeminin azalması, bunun için bandaj uygulaması ve egzersiz uygulamasının yapılması son derece önemli. Ayhan Beyin bu aşamaları gerçekleşmemişti. Şimdi biz hazırlık aşamasındayız. Bu aşamaları tamamlıyoruz. Haftada 2-3 gün buraya geliyor ve egzersizlerle takibini yapıyoruz. Ayağa kaldırıyoruz ve denge çalıştırıyoruz. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra güdüğü biraz daha proteze uygun hale gelecek ve onun da aynı şekilde ölçüsü alınarak protez yapılacak" diye konuştu. (DHA)