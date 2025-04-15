Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan korkutan haber

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a İzmir'de yatırıldığı Gazi Hastanesi'nde aort ağzı ile orta kavşağındaki tıkanıklık nedeni ile anjiyo yapıldı.

DAMAR TAMAMEN TIKALIYDI

Daha önce 2011 yılında baypas geçiren ve iki damarı değişen Ahmet Ercan'ın ayağından alınarak yerleştirilen damarının tamamen tıkalı olduğu belirlendi.

YENİ BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEK

Acilen anjiyoya alınan Ahmet Ercan'ın kapalı damarlarına stend takılarak açıldı. Ahmet Ercan'ın şah damardaki yüzde 75'lik tıkanıklık için yeniden bir operasyon daha geçireceği belirtildi. Yüzde 5 tıkalı damarı balonla açılan Ahmet Ercan, "Yaşama döndüğüm için mutluyum" dedi.