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Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan korkutan haber

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan korkutan haber
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Türkiye'de deprem konusunda en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a anjiyo yapıldı. 2011 yılında baypas da geçiren Ercan "Yaşama döndüğüm için mutluyum" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a İzmir'de yatırıldığı Gazi Hastanesi'nde aort ağzı ile orta kavşağındaki tıkanıklık nedeni ile anjiyo yapıldı.

DAMAR TAMAMEN TIKALIYDI

Daha önce 2011 yılında baypas geçiren ve iki damarı değişen Ahmet Ercan'ın ayağından alınarak yerleştirilen damarının tamamen tıkalı olduğu belirlendi.

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan korkutan haber

YENİ BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEK

Acilen anjiyoya alınan Ahmet Ercan'ın kapalı damarlarına stend takılarak açıldı. Ahmet Ercan'ın şah damardaki yüzde 75'lik tıkanıklık için yeniden bir operasyon daha geçireceği belirtildi. Yüzde 5 tıkalı damarı balonla açılan Ahmet Ercan, "Yaşama döndüğüm için mutluyum" dedi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
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