Deprem uzmanı Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi

Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yürekleri ağza getiren bir açıklamada bulundu. Bosna Hersek ziyaretinde sırt ağrısı ve yüksek tansiyon ile ambulans eşliğinde hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme geçirdiğini açıkladı.

"BEYİN KANAMASI VE İNME GEÇİRDİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, Sarayova'da gözlem altında olduğunu ve dinlendiğini açıkladı. Ercan tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Bosna-Hersek'te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5'a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova'ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."