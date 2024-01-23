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Deprem bölgesinde uyuz hastalığına karşı uyarı

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Kahramanmaraş'ta dermatoloji uzmanı, deprem sonrası artan toplu yaşam alanları nedeniyle uyuz hastalığına dikkat çekti ve vatandaşları uyardı.

Deprem bölgesinde uyuz hastalığına karşı uyarı

Dr. Taşolar, 'Bulaşıcı bir hastalıktır ve yakın temas çok önemlidir'

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta dermatoloji uzmanı son yıllarda vaka artışı gösteren, 'uyuz' hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ortak ve tolu kullanım alanları arttı. Bölgede yaşayan vatandaşları uyuz hastalığına karşı uyaran Sular Akademi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Kaan Taşolar, uyuz hastalığının bulaşıcı olduğunu ve yakın temasın yapılmaması gerektiğini söyledi.

Tokalaşma ve toplu ortak kullanım alanlarından uzak durulması gerektiğini de belirten Dr. Taşolar, "Uyuz, bir paraziter hastalık. Parazitin cildimizde yaptığı bir kaşıntı ile oluşan hastalıktır. Son dönemde toplu yaşam alanlarının artması nedeniyle artış gözlemlenmektedir. Bulaşıcı bir hastalıktır ve yakın temas çok önemlidir. Uyuzlu bir hasta ile tokalaşma, kıyafetlerini giyme, aynı yatakta yatma ile temas artışı vakalarda artışa neden oluyor. Özellikle geceleri sıcaklarda kaşıntımız artıyor ve aile bireylerinden bir kaçı beraber kaşınıyorsa yüksek ihtimal ile uyuz hastalığına yakalanmış demektir. Tanısını ise, dermeskop dediğimiz bir cihaz kullanıyoruz bir nevi bizim gözümüz ve mikroskopumuzdur. Muayene sırasında bu cihazı kullanarak 'sarcoptes scabiei' parazitini görüyoruz. Tanıyı koyduktan sonra tedaviyi veriyoruz. Mutlaka belirtilen semptom var ise dermatoloji dermatoloji hekimine görünmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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