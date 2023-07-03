Deprem Bölgesinde Salgın Hastalık Riski: Çadır Kentlerde Hijyen Sorunu Devam Ediyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, deprem bölgesindeki salgın hastalık riskine dikkat çekerek, çadır kentlerde yaşanan su kesintileri ve hijyen sorunlarının devam ettiğini belirtti. Depremzede vatandaşların çadırlarda kalabalık ve yetersiz havalandırma olan ortamlarda bulunmalarının tüberküloz ve kızamık gibi solunum yoluyla bulaşan hastalıkları beraberinde getirdiğini vurgulayan İlgezdi, acil önlemler alınması ve sorunların giderilmesi çağrısında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, deprem bölgesindeki salgın hastalık riskine dikkat çekerek, "Depremzede vatandaşlarımızın çadırlarda kalabalık ve yetersiz havalandırma olan ortamlarda bulunmaları solunum yolu ile bulaşan tüberküloz, kızamık risklerini de beraberinde getiriyor. Bu konularda acilen önlem alınmalı, sorunlar giderilmeli" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 6 -7 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurulan konteyner kentlerde yaşanan su kesintileri sebebiyle, hijyen sorunlarının devam ettiğine dikkat çekti. İlgezdi, deprem bölgesinde salgın hastalık riski olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Depremzede vatandaşlarımız için kurulan çadır kentlerde ciddi anlamda su ve hijyen sıkıntısı yaşanıyor. Hem içme suyu tedariki sıkıntısı var, hem de kişisel temizlik için kullanılan şebeke sularının sürekli kesilmesi bölgede yaşayan vatandaşlar için dayanılmaz bir hal almış durumda. Yeterli ilaçlama olmadığı için uyuz vakalarında artış, öte yandan çocuklarda şiddetli ishal ve kusma yaşandığını görüyoruz. Hava sıcaklığının artması ile birlikte salgın hastalıkların başlaması bu durumda an meselesi.

Depremzede vatandaşlarımızın çadırlarda kalabalık ve yetersiz havalandırma olan ortamlarda bulunmaları solunum yolu ile bulaşan tüberküloz, kızamık risklerini de beraberinde getiriyor. Bu konularda acilen önlem alınmalı, sorunlar giderilmeli. İlgili bakanları bu konuda acilen göreve davet ediyorum."