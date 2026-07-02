Denizli'de evde sağlık hizmetinden faydalanan hastalar ziyaret edildi

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli'de evde sağlık hizmetinden yararlanan hastaları evlerinde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı, sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliği ve hasta memnuniyeti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, evde sağlık hizmetinden yararlanan hastaları evinde ziyaret ederek, hastaların tedavi süreçleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Hasta ve hasta yakınlarının talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Öztürk, evde sağlık hizmetlerinin sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol üstlendiğini belirtti ve bu hizmetlerin vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürüldüğünü ifade etti. Denizli'de 4 uzman hekim, 14 pratisyen hekim, 1 diş hekimi, 74 sağlık personeli ve 25 araç ile evde sağlık hizmetini titizlikle yürüttüklerini ifade etti.

Denizli'de 2006 yılından bu yana Evde Sağlık Hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk; "Evde Sağlık Hizmetlerinden bu güne kadar 44 bin 665 hastamız yararlandı. Şuan itibariyle evde sağlık hizmetlerimizde 8 bin 643 aktif kayıtlı hastamız mevcuttur. Bu hastalarımıza 2026 yılı Mayıs sonu itibariyle ekiplerimiz tarafından 28 bin 285 ev ziyareti gerçekleştirildi. Yapılan ziyaretlerde Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz tarafından ihtiyacı olan bireylerin evinde veya hastanede muayene, tetkik, tedavi ve tıbbi bakımdan rehabilitasyon hizmetine kadar ihtiyaçları olan pek çok sağlık hizmeti verilmektedir. Hasta ve hasta yakınlarına sosyal ve psikolojik destekte bulunulmaktadır. Hastanın ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporları düzenlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Dijital sağlık uygulamalarının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını söyleyen Uz.Dr. Berna Öztürk; " Evde sağlık hizmeti alan ve sağlık durumları uygun olan hastalarımız, Uzaktan Sağlık Hizmeti kapsamında görüntülü görüşme ile hekimlerimize ulaşabilmektedir. Bu uygulamayla hastalarımız hastaneye gitmeden sağlık hizmetine erişebilmekte, tedavi ve takip süreçleri daha hızlı ve etkin yürütülebilmektedir. Son dönem kanser hastaları, palyatif bakım hastaları, ileri derece KOAH gibi solunum sistemi hastalıkları, alzheimer, felç gibi yürüyemeyen, yaşlı, yatağa bağımlı kendi özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan hastalar, ESHİM (Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi - 4443833) üzerinden başvuru yaparak evde sağlık hizmetlerinden yararlanabilir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı