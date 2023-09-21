Denizli Büyükşehir Belediyesi Karahasanlı Aile Sağlığı Merkezi İnşasında Son Aşamaya Geldi

Denizlililerin yaşam kalitesini yükseltmek için sağlık yatırımlarına da imza atan Büyükşehir Belediyesi, Karahasanlı Aile Sağlığı Merkezi inşasında sona geldi.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarıyla da öncü olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kente kazandıracağı Karahasanlı Aile Sağlığı Merkezi inşasında sona geldi. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Karahasanlı Mahallesi'nde bir süre önce yapımı başlatılan Karahasanlı Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemede bulundu. Başkan Osman Zolan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan milletin ihtiyaçlarını karşılamak için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Karahasanlı Mahallesi'nde Babadağ TOKİ Konutları ve Erdoğan Sitesi'nin bulunduğu bölgedeki vatandaşların sağlık ocağı talebinde bulunduğunu anlatan Başkan Zolan, "Biz de bu talebi uygun gördük ve burada sağlık merkezimizin inşaatını başlattık. İnşaat hızlı bir şekilde devam ediyor, inşallah 2 ay sonra da tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" dedi.

2 ay içinde tamamlanacak

Herkese sağlıklı bir yaşam dileyen Başkan Zolan, "Sağlık merkezimiz inşallah çok fazla kullanılmaz. Ama ihtiyaç olduğunda da imdada koşması noktasında bu yatırımı yapıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım kazasız belasız tamamlamayı ve açılışını yapmayı nasip etsin" diye konuştu. Tesisi yaklaşık 2 ay içinde tamamlayarak Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini, daha sonra doktor, sağlık personeli görevlendirmeleriyle yatırımın faaliyete geçeceğini işaret eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Böylece güzel ve önemli bir işi de tamamlamış olacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi halkın hizmetinde, milletin taleplerini karşılama noktasında gece gündüz çalışıyor. Allah'ım yolumuzu açık etsin."

Karahasanlı Aile Sağlığı Merkezi

Karahasanlı Mahallesi'nde yapımı süren Karahasanlı Aile Sağlığı Merkezi tek katlı betonarme yapı olarak inşa edilirken, toplam inşaat alanının 305 metrekare olduğu belirtildi. İki adet muayene odası, acil müdahale odası, aşı-bebek izlem odası, kan alma odası ve gebe izlem-aile planlama odası bulunan Karahasanlı Aile Sağlığı Merkezi'nde ayrıca emzirme odası ve su deposu yer alıyor. - DENİZLİ