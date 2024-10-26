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Denize girerken lensini çıkarmayan kadın kör oldu

Denize girerken lensini çıkarmayan kadın kör oldu
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23 yaşındaki Brooklyn McCasland, denize girerken kontakt lenslerini çıkarmayı unuttu. Bu hata, gözünde telafisi zor hasarlara yol açtı. Su kaynaklı parazitlerin gözünün dokusunu tahrip etmesi sonucu sağ gözündeki görme yetisini kaybetti. Şimdi 5,000 dolarlık bir kornea nakli bekliyor. Tedavi masrafları şimdiden 62,000 doları buldu. McCasland, tüm bu acıyı önleyebilmek adına diğer lens kullanıcılarını uyarıyor.

Teksaslı Brooklyn McCasland'in hayatı, sıradan bir plaj gezisinde yaptığı basit bir hatayla kabusa döndü. 23 yaşındaki genç kadın, Ağustos ayında Alabama'da arkadaşlarıyla denize girerken kontakt lenslerini çıkarmayı unuttu. Bu unutkanlık, gözünde telafisi zor hasarlara yol açtı.

Plaj dönüşü şiddetli göz ağrıları yaşayan McCasland, başlangıçta durumun basit bir kum tanesi rahatsızlığı olduğunu düşündü. Doktorlar da önce yaygın bir enfeksiyon teşhisi koyarak antibiyotik ve göz damlası verdi. Ancak ağrılar geçmek bir yana, genç kadının gözünün dış tabakası bulutsu bir görünüm almaya başladı.

Uzman doktorların yaptığı detaylı incelemede, McCasland'in korneasına su kaynaklı parazitlerin yerleştiği ortaya çıktı. Acanthamoeba adı verilen bu mikroskobik canlılar, deniz suyundan lenslerin altına sızarak gözün dokusunu tahrip etmişti.

Cleveland Clinic verilerine göre ABD'de her yıl yaklaşık 1,500 kişi bu parazit enfeksiyonuna yakalanıyor. Vakaların yüzde 90'ı kontakt lens kullanıcılarında görülüyor. Bu nedenle göz doktorları, lens kullananların denize girmemesi, duş almaması ve jakuzi kullanmaması konusunda uyarıyor.

Sağ gözündeki görme yetisini kaybeden McCasland, şimdi 5,000 dolarlık bir kornea nakli bekliyor. Tedavi masrafları şimdiden 62,000 doları buldu. Barista olarak çalışan genç kadın, derinlik algısını kaybettiği ve gün ışığına hassasiyet geliştirdiği için işini de bırakmak zorunda kaldı.

McCasland, "20 yıldır lens kullanıyorum ve hep lensle duş aldım, yüzdüm. Keşke bu riski bilseydim. Tüm bu acıyı önleyebilirdim" diyerek diğer lens kullanıcılarını uyarıyor.

Denize girerken lensini çıkarmayan kadın kör oldu

Denize girerken lensini çıkarmayan kadın kör oldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

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