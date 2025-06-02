Deniz ve Havuzda Göz Sağlığına Dikkat!

Deniz ve Havuzda Göz Sağlığına Dikkat!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hidayet Erdöl, deniz ve havuz kullanımı sonrası göz sağlığının korunması için mutlaka iyi bir durulama yapılması gerektiğini vurguladı. Hijyenik olmayan sularda enfeksiyon riski ve kalıcı göz tahrişine dikkat çekti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, denizden çıktıktan sonra iyi bir durulama yapmanın önemli olduğunu, herhangi bir tahrişin kalıcı etki bırakabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Erdöl, AA muhabirine, göz sağlığının korunabilmesi için denizde ve havuzda hijyen konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Denize girilebilecek yerlerin temizliğine dikkati çeken Erdöl, "Deniz suyu cilt için de gözler için de yararlı. Ancak deniz suyu eğer bir şekilde mikrop barındırıyorsa, kanalizasyon vesaire akıyorsa burada enfeksiyon oluşma riski yükseliyor. Ayrıca denizin tuz oranı, içerdiği birtakım kimyasallar göze etki edeceği için direkt olarak gözde birtakım olumsuz, istenmeyen durumlar meydana getirebiliyor. Konjonktivit dediğimiz göz önündeki zarın iltihabına yol açabiliyor, tahrişine yol açabiliyor." diye konuştu.

Erdöl, denizden çıktıktan sonra yapılması gerekenlere işaret ederek, "Denizden çıktıktan sonra mutlaka iyi bir durulama yapmak, gözleri ve yüzü iyice yıkamak gerekiyor. Çünkü buradaki tahriş, kalıcı etki bırakabilir. Daha sonra kornea dediğimiz göze giren ışığın geçtiği dokuyu hasara uğratarak daha ciddi ve kalıcı görme kayıplarına da yol açabilir. Onun için denizden çıktıktan sonra yapılacak olan şey iyi bir durulanma." ifadelerini kullandı.

Aynı tedbirlerin havuz kullanımından sonra da yapılması gerektiğine dikkati çeken Erdöl, şöyle devam etti:

"Havuzların hijyeni için klor gibi birtakım maddeler kullanıyorlar. Bunlar da göze zarar verebiliyor. Onun için havuzda da aynı şey geçerli. Havuzun kontaminasyonu denizden daha kötü. Denizde tuz oranı yüksek olduğu için birtakım mikroorganizmaların barınmasına müsaade etmiyor. Ancak havuzda bunlar daha kolay barınabiliyor. Onun için havuzdan sonra durulamaya daha iyi dikkat etmek gerekiyor."

"Havuzda gözlük takmak önemli"

Erdöl, havuzlarda kullanılan koruyucu gözlüklerin önemine işaret ederek, "Koruyucu gözlükleri iyi kaliteli bir gözlükse zaten göze su temas etmiyor. Dolayısıyla özellikle havuzda gözlük takmak önemli. Deniz için belki çok önemli değil ama havuzda çok önemli. Çünkü havuzdaki kontaminasyon çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Onun için kornea da enfeksiyonlar oluşturabiliyor ve korneanın kaybına kadar gidebiliyor." dedi.

Alerjiye yatkın insanların deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra gözlerinin kırmızı olabileceğini belirten Erdöl, "Bu banyodan sonra da geçerlidir. Dolayısıyla hemen ilaca sarılmamak lazım. Öncelikle temiz ılık bir suyla iyi bir temizlik yapmak gerekir. Ondan sonra devam ederse artık başka şeylerden de şüphelenmek gerekiyor. Onun için devam ederse bir göz doktoruna görünmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Sağlık
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'ye 5. dalga operasyonunun itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı

5. dalgayı başlatan itirafçının ifadesi: Talimatı İmamoğlu vermiş
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.