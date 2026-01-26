Haberler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Güncelleme:
Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Parti tarafından başlatılan "saç örme" akımına katılan ve gözaltına alınan kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A. hakkında karar verildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hemşire İ.A., ifadesinde, "Pişmanım. Devlet yanlısı paylaşımlarım da var. Zazayım, Kürtçe bilmiyorum, şarkı sözlerini de bilmiyorum" dedi.

  • Kocaeli'de kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A., DEM Parti'nin başlattığı saç örme akımına katılarak saçlarını ördüğü videoyu sosyal medyada paylaştı.
  • Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, hemşire İ.A. hakkında Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri'ne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle adli ve idari soruşturma başlattı.
  • Mahkeme, hemşire İ.A. hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Parti tarafından başlatılan "saç örme" akımına katılan ve gözaltına alınan kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A. hakkında karar verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILI, GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli'deki bir kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A., görevi başındayken DEM Parti'nin başlattığı saç örme akımına katılarak saçlarını ördüğü videoyu Kürtçe bir şarkı eşiliğinde sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Hemşire İ.A.'nın İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİ KONRTOL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan ve Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen hemşire İ.A., savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

"PİŞMANIM, KÜRTÇE ŞARKI SÖZLERİNİ BİLMİYORUM"

Hemşire İ.A.'nın ifadesinde, "Pişmanım. Devlet yanlısı paylaşımlarım da var. Zazayım, Kürtçe bilmiyorum, şarkı sözlerini de bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
