Eskişehir'de Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı

Eskişehir'de Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde bulunan merkezin saat 11.00'da açılış programı, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonuyla aksiyonlar alıyoruz, harekette bulunuyoruz. Koruyan, geliştiren, üreten sağlık vizyonuyla 7/24 ülkemizin her satıh mahallesinde sağlık altyapımızı güçlendiriyoruz. Bugün burada hayata geçireceğimiz Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi ve Deliklitaş Aile Sağlığı Merkezi de bu müstesna yatırımların örneklerinden birisidir. Sayın Valim, Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi, hastalığa değil sağlığa yatırım yapan bir anlayışın ürünü. Burada yaklaşık beşi hekim olmak üzere 35 kadar sağlık profesyoneliyle koruyucu, geliştirici sağlık hizmetleri veriyoruz. Açılışını yapacağımız bina yaklaşık 2 bin 750 metrekare kapalı alana sahip. Yaklaşık bir yıl önce hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 43 milyon TL civarında bir yatırım bedeli var. Burada vatandaşlarımız Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurduklarında psikologdan diyetisyene, diyetisyenden sosyal çalışmacıya, çocuk gelişim uzmanlarına, ağız diş sağlığı hekimlerinden gebe okuluna, sigara bırakma polikliniklerine, yaşlı polikliniklerine kadar çok farklı disiplinlerde multidisipliner bir sağlık hizmeti alıyor. Burada altını çizmek istediğimiz hadise aslında biz, giderek artan ikinci, üçüncü basamaklardaki hastalık yükünü bu birimlerde, hastalığa düçar olmadan önce yönetmeyi, planlamayı, korumayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Toplam bütçe KDV dahil 42 milyon 234 bin Türk lirasını aşmıştır"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, "Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu, il müdürümüzün de bahsettiği, hastalığa değil sağlığa yatırım yapmak vizyonunun ne kadar doğru, ne kadar hayati olduğunu bugün tüm dünya çok daha iyi anlıyor. Bizim sadece insanımız hastalandığında şifa veren kurumlara değil, onun hastalanmasını önleyen, sağlığını koruyan, hayat standardını yükselten güçlü bir sağlık altyapısını inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Değerli misafirler, görmekten gurur duyduğumuz bu muazzam tesis, müdürümüz de bahsetti, 889 metrekarelik bir arsa üzerinde ve tam 2 bin 650 metrekare kapalı alana sahip muhteşem bir kompleks. Devletimiz insanımızın sağlığı için buraya ayırdığı toplam bütçe KDV dahil 42 milyon 234 bin Türk lirasını aşmıştır. Helal olsun. Milletimizin parası, milletimizin sağlığına, geleceğine ve huzuruna feda olsun. Geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan bu merkez sadece taştan binadan değil burası, içinde barındırdığı 34 kişilik dev multidisipliner uzman kadrosuyla adeta bir şifa ve yaşam kampüsüdür. Uzman hekimlerimizden diyetisyenlerimize, fizyoterapistlerimizden psikologlarımıza, çocuk gelişimcilerimizden ebe ve hemşirelerimize kadar her bir çalışma arkadaşımız Eskişehirlilerin sağlığı için burada tek bir yürek olarak hizmet vermektedir. Peki bu merkezde neler yapılıyor? Burada KETEM ile kansere karşı erken teşhisle hayatlar kurtarılıyor, sigara bırakma polikliniği ile sağlıklı nefesler hediye ediliyor, gebe okulu ile yarınlarımızı büyütecek annelerimize rehberlik ediliyor, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık, fiziksel aktivite salonları ve diş polikliniği ile hayatın her alanına, 7'den 70'e her yaşa dokunuluyor" ifadelerini kullandı.

"Artık sağlığınızı korumak için uzaklara gitmenize gerek yok"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün burada Eskişehir'imizin en köklü, en güzel, komşuluğun ve dayanışmanın en samimi şekilde yaşandığı mahallelerden biri olan Deliklitaş'ta sizlerin hayatına doğrudan dokunan bir eserin, eserin bitirilerek bu eseri sizlerle paylaşmanın gururu içindeyiz. Kıymetli hemşehrilerim, sağlık bu hayattaki en büyük hazinemizdir. Gözümüzün nuru evlatlarımızın büyüdüğünü görmek, yaşlılarımızın hayır duasını alırken onların huzurla yaşlandığına şahit olmak ancak sağlıkla mümkündür. Biliyoruz ki eskiden basit bir sağlık sorununuz olduğunda, bir tahlil, bir danışmanlık ya da bir tarama gerektiğinde büyük hastanelere gitmek zorunda kalıyordunuz. Yollarda zaman harcamak büyük bir külfetti. İşte Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezimiz tam da bu dertlere derman olmak, yükünüzü hafifletmek için mahallenizin tam kalbinde, hemen yanınızda inşa edildi. Artık sağlığınızı korumak için uzaklara gitmenize gerek yok. Kapı komşunuz olan bu sağlık yuvasında meseleyi birinci kademede, kendi mahallenizin sıcaklığında çözme imkanına kavuşuyorsunuz. Hastanelerimizdeki yığılmaları önleyecek, sizleri yollarda yormayacağız. Çocuğunuzun gelişim takibinden psikolojik danışmanlığına, KETEM ile hayat kurtaran kanser taramalarından diyetisyene, fiziksel aktivite salonlarından diş, diş polikliniğine kadar 34 kişilik uzman ekibimizle sağlığınızı kendi evinizde, Deliklitaş'ta koruma altına alıyoruz. Sizler burada güvenilir ellerde sadece bedenen değil, geriatri atölyelerinde, terapi gruplarında ruhen de güçleneceksiniz."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi'nin önünde topluca dua okundu. Program, kurdele kesimi ile sona erdi.

Programa, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile diğer protokol mensupları katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı