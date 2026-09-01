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97 Yaşındaki Hasta Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi

97 Yaşındaki Hasta Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde kalça çıkıklığı bulunan 97 yaşındaki F.A., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalça çıkıklığı tespit edilen hasta, ileri tedavi amacıyla hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi. Yaşlı hastanın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalça çıkıklığı bulunan 97 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 97 yaşındaki F.A., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kalça çıkıklığı tespit edilen hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Malatya'ya sevk edilmesine karar verilmesinin ardından hava ambulansıyla hastaneden alınarak Malatya'ya nakledildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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