Darende'de 62 yaşındaki kadın hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 62 yaşındaki kadın hasta, beyin rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi. İleri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine hava ambulansıyla Malatya'ya nakledilen hasta sağlık ekiplerine teslim edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 62 yaşındaki kadın hasta, beyin rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde bulunan 62 yaşındaki H.A. beyin rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulması üzerine hava ambulansı talep edildi.
Bölgeye yönlendirilen hava ambulansıyla hastaneden alınan H.A., Malatya'ya nakledilerek tedavisinin devamı için sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı