Darende'de 23 yaşındaki diyaliz hastası hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 23 yaşındaki diyaliz hastasının ileri tetkik ve tedavisi için Malatya'ya sevkine karar verildi. Hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.
Darende'de tedavi gören diyaliz hastası, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 23 yaşındaki A.K.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Malatya'ya sevkine karar verildi. Hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı